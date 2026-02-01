Los Pitufos dan el estirón en Siero y se consolidan como iconos modernos e imagen publicitaria del concejo

Los Pitufos crecen en Siero, donde se consolidan como iconos modernos de un concejo que hasta piensa en exportarlos como parte de su estrategia de promoción turística. Tras el Gruñón de la ya conocida como "pituforotonda" de Lugones y la Pitufina karateka de la Pola, hace unos días se inauguraba en El Berrón la tercera figura gigante de estos personajes de dibujos animados, con la particularidad de que se trata de la primera que ha sido personalizada y diseñado exprofeso. Se trata de una Pitufina ataviada de jefa de estación con la que se pretende reivindicar con simpatía el pasado ferroviario de la localidad. Además, también es la primera pieza de este tipo que se instala por petición vecinal. En concreto, de las chicas que están al frente de la Sociedad de Festejos de El Berrón.

El alcalde, Ángel García (Cepi), reconoce que hay más peticiones de este tipo y da por seguro que la aldea pitufa seguirá creciendo en Siero. "Tenemos solicitudes de vecinos y entidades que intentaremos atender. La gente quiere mejorar su entorno y la figura de un pitufo es más barata que hacer rotondas o fuentes", defiende el regidor. No hay nada decidido, pero entre esas peticiones figura una propuesta de Papa Pitufo para la parroquia de Viella. Además, como prueba de la creciente identificación del concejo con los personajes azules, creados por el dibujante belga Peyo en 1958, "Cepi" avanza la intención de que la próxima figura de pitufo se instale fuera de Siero y que sirva para animar a los turistas que llegan a Asturias a visitar el municipio.

Esta curiosa relación se inició hace casi tres años, cuando Veronique Culliford, hija de Peyo, visitó la Pola para firmar con "Cepi" un convenio de colaboración para difundir a través de estos personajes los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la que los Pitufos son embajadores oficiales. El contacto fue posible gracias a la intermediación de Mylideas, una compañía afincada en el polígono sierense de Proni que tiene en exclusiva la licencia oficial para fabricar figuras de Pitufos y que, en consecuencia, ha elaborado las que ya lucen en la Pola, El Berrón y Lugones, los tres principales núcleos de población del concejo. La firma, con una fuerte presencia internacional, trabaja también para Marvel, Disney, HBO o Lego.

Laura Hernández, gerente y fundadora de Mylideas, se confiesa una "ferviente admiradora de los Pitufos desde que era pequeña", de ahí que los considere "unos personajes muy entrañables" y que respalde la apuesta que hace Siero por ellos. Tras haber sembrado medio mundo de figuras de pitufos, entre ellas las de una campaña internacional de gafas infantiles de Armani, Hernández se alegra de que estén triunfando en casa. "Se asemejan mucho a lo que debe ser un municipio, un pueblo en el que cada cual tiene su trabajo, pero en el que todos tiran para lograr un objetivo que sea beneficioso para la comunidad" señala. "Los Pitufos, más allá de que te puedan gustar más o menos, transmiten muchos valores positivos", subraya la fundadora de Mylideas, que también ha elaborado el Gruñón de mediano tamaño que "Cepi" tiene en su despacho con el logotipo "bienvenid@s a Siero".

Hernández explica que cuando alguien pide a la marca Los Pitufos una figura, sus responsables les dirigen a Mylideas, que se encarga de todo el proceso de elaboración de las piezas. En el caso concreto de las de Siero, superan los cinco metros de altura, con más de 700 kilos de peso, y conllevan dos meses de trabajo en una cadena de montaje, ya que se hacen por partes. Eso sí, Culliford y su equipo no autorizan cualquier cosa. "Ellos solo quieren proyectar lo que siempre fueron estos personajes. Es decir, amabilidad, ayuda y los valores del trabajo por el bien común", detalla la responsable de Mylideas, entre cuyos últimos trabajos destaca la instalación de una monumental figura de Lego, de más de seis metros de altura, en plenos Campos Elíseos de París.

El primer pitufo de Siero se estrenó en la glorieta de Puente Nora de Lugones en febrero de 2024. Se trata de un Gruñón elaborado con una estructura interior de hierro forrada con poliestireno. Su popularidad ha sido tal que hasta aparece en las principales aplicaciones informáticas de navegación. Tras él, le llego el turno a la Pitufina karateka del acceso a la Pola desde la Autovía Minera, iniciativa que despertó cierta polémica vecinal y una recogida de firmas organizada por el PP que no tuvo demasiado recorrido. Esta pieza fue objeto de actos vandálicos, hechos que movieron al Ayuntamiento a colocar cámaras de seguridad en el entorno de las figuras, incluida la que se estrenó el pasado martes en El Berrón. Al acto de puesta de largo de esa Pitufina asistieron dos históricos ferroviarios del concejo como son Luis Blanco y María Luz Piñera, una de las primeras jefas de estación que hubo en Asturias. Ambos alabaron la iniciativa de homenajear con la pieza a los numerosos profesionales del sector que ha dado el concejo.

Noticias relacionadas

Así, mientras las principales localidades de Siero estrenan grandes figuras de pitufos, los personajes de Peyo se van colando también en el día a día del concejo. Sin ir más lejos, uno de los alicientes de la exposición de belenes que abrió sus puertas la pasada navidad en la plaza cubierta de la Pola fue un nacimiento elaborado con pitufos. Además, una confitería de Lugones creó un cruasán gigante en homenaje a la figura de la rotonda de Puente Nora, se ha dado el caso de despedidas de soltero con el novio vestido de pitufo en una rotonda de Viella y hasta el Alcalde se animó a disfrazarse de Gruñón en un divertido acto con las personas de mayores de Lugones. Siero, poco a poco, se va tiñendo de azul.