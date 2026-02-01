Siero refuerza la conservación de carreteras y caminos públicos: esta es la cantidad con la que se acometerán nuevas mejoras

La Junta de Gobierno Local de Siero aprobó esta semana del nuevo contrato del servicio de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos públicos del concejo, con un valor de 1.440.000 euros y cuatro años de duración, como han anunciado el Alcalde, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa.

El servicio dará cobertura a la red de caminos y viales municipales, que supera los 1.500 kilómetros, e incluirá actuaciones como el rebacheo y reparación de firmes, la limpieza y mejora de sistemas de drenaje, la ejecución de obras de contención, los trabajos de movimiento de tierras asociados y la atención a incidencias y situaciones de emergencia.

La aprobación de este contrato se enmarca en la planificación de la inversión municipal en caminos para el año 2026, que asciende a un total de 1.330.000 euros. De esta cantidad, 150.000 euros corresponden a inversión directa con cargo al presupuesto municipal y 1.180.000 euros a gasto en mantenimiento, que incluye el contrato de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos, actuaciones con hormigón y áridos, trabajos puntuales sin contrato específico y el contrato de desbroce.

Sobre la mejora de caminos, el primer edil aseguraba recientemente que todos los años "se realiza un esfuerzo continuado para mantener los caminos en buen estado, con una inversión que ronda entre 1,3 y 1,5 millones de euros, a la que habitualmente se añaden remanentes. No se trata de actuaciones puntuales, sino de un trabajo constante que permite que los caminos del concejo presenten un estado razonable y que quienes viven en las zonas menos urbanas dispongan de buenos accesos".

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha destinado un total de 13.539.147 euros a actuaciones relacionadas con caminos municipales. En este periodo se han ejecutado 61 mejoras.