Un "club del mellado" en el colegio Santa Bárbara de Lugones: así es el original proyecto educativo para fomentar la salud dental

Sofía López tiene cinco años y esta misma semana se le ha caído su primer diente. El Ratoncito Pérez, cuenta, "me ha traído un billete de diez euros con el que compraré un juguete, porque no se pueden comer chuches todos los días". La pequeña es consciente de esto gracias al proyecto educativo "El Club del Mellado" que las tutoras y profesoras de apoyo de todo el ciclo de Infantil han instaurado en su colegio, el Santa Bárbara de Lugones (Siero) El objetivo de "fomentar la salud dental infantil y la adopción de hábitos saludables en los más pequeños, al mismo tiempo que se preserva la magia de la tradición que acompaña a este proceso natural en el crecimiento de los niños", comenta Irene Álvarez, una de las docentes del centro.

Este es el primer año que llevan a cabo esta iniciativa, "con la convicción de que los pequeños momentos de la infancia son esenciales para el desarrollo emocional y educativo". En este sentido, no solo se celebra el momento especial en que a un niño se le cae un diente, sino que también "busca reforzar el cuidado de los dientes desde una edad temprana, enseñando la importancia de mantener una buena higiene bucal". En este contexto, la visita del Ratón Pérez se convierte "en una experiencia educativa en la que los niños comprenden la relación entre la salud dental y el bienestar general, mientras siguen viviendo con ilusión el paso de la niñez".

Además, a esto se le une el que muchos de estos pequeños pierdan el miedo a la caída de las piezas dentales. "Algunos han llegado a llorar porque no querían que se les cayeran". Por eso, "les explicamos que es un proceso natural y que no hay que tener miedo, contribuyendo a que ellos también lo asimilen mejor", señala Álvarez.

Las claves de este club especial

En el pasillo donde se ubican las aulas de educación Infantil, se encuentra una pared hace las veces de mural, decorada con una puerta en miniatura y varias plantillas en forma de pieza dental. "Cuando un niño de nuestro club pierde un diente, se convierte en protagonista". Se coloca su foto en una de las plantillas que queda exhibido a todos sus compañeros, permitiendo, además, que "todos compartan este gran hito en su desarrollo", apunta Irene Álvarez. Como parte de la celebración, el niño recibe una moneda de chocolate, un detalle simbólico que refuerza la alegría y la magia de esta etapa.

Este enfoque convierte al proyecto en una oportunidad para educar sobre hábitos saludables, desde la importancia de cepillarse los dientes hasta las visitas regulares al dentista. "Queremos que cada niño, al perder un diente, sienta el apoyo y la celebración de toda una comunidad que se preocupa por su salud y bienestar".

En definitiva, este club es mucho más que un simple espacio educativo. "Es un lugar donde la ilusión de los niños se une con la educación en salud y la preservación de nuestras más queridas tradiciones". Aquí, cada diente perdido se convierte en un pequeño paso hacia el aprendizaje de una vida sana, divertida y llena de magia. Con este proyecto, "reafirmamos nuestro compromiso con la salud infantil y la importancia de acompañar a los más pequeños en cada uno de sus logros y aprendizajes". Y es que en "El Club del Mellado, cada diente perdido es una gran victoria", concluyen las docentes.