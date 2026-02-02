Las familias de Negales claman por una línea de autobús para llevar a sus hijos al colegio de Faes: "Nos obligan a ir a la Pola siendo de Valdesoto"

Negales es uno de los barrios más dinámicos y con más familias jóvenes con hijos en edad escolar de Valdesoto. Pero, paradójicamente, están «obligados» a ir al colegio Hermanos Arregui a Pola de Siero, porque es el único centro que cuenta con línea de transporte escolar que pasa porel barrio. Una situación que varias familias consideran «un sinsentido», porque «formamos parte de la parroquia de Valdesoto, queremos llevar a nuestros hijos a la escuela de Faes y no nos dejan la posibilidad», lamenta Alejandro Arroyo.

Hay algunos, como José Enrique Hevia, que lleva a su hijo a Faes en coche, por sus propios medios, porque tiene claro que desea un entorno rural y una eduación en el pueblo para sus hijos, con una segunda pequeña que pronto empezará también al colegio. Para otras familias la posibilidad de trasladar a los niños a Faes no es sencilla por sus trabajos y horarios, de manera que sus niños van a la Pola, dado que sí hay un autobús al Hermanos Arregui. Pero «mucha gente estaría dispuesta a cambiar a Faes si hubiera autobús, porque prefieren esa opción y al final es a donde pertenecemos», recalca Irene Roces.

Al principio se decantaron por la Pola porque necesitaban el servicio de madrugadores y el de comedor, que no existía en la escuela de Faes. Pero desde hace un tiempo esos servicios sí se han puesto en marcha de la mano de la Asociación de Madres y Padres del centro, lo que ha generado mucho interés entre las familias.

En el colegio de Faes empezarán el año que viene un total de ocho niños en Infantil, y de ellos, tres son de Negales. Yvarios de ellos tienen hermanos pequeños que comenzarán su etapa de escolarización en los años sucesivos. Y estando a algo más de tres kilómetros del centro, no cuentan con autobús, lo que preocupa a los padres entre dudas de dónde sería mejor matricular a sus pequeños.

«Entendemos que para el colegio es fundamental que haya niños, y habiéndolos no tenemos facilidades para que vayan, es algo que se puede solucionar con un poco de voluntad», sostienen. Más si se tiene en cuenta que «hay niños de Faes que teniendo el colegio a la puerta, van a la Pola porque hay autobús al Arregui.Y los que quieren quedar en Valdesoto, no pueden», apunta Raquel Rodríguez. Ella es cuidadora en una de las dos líneas escolares que hay en la actualidad a las aulas de Faes y que recorren varios núcleos, algunos más remotos que Negales.

Tal y como explica, el colegio de Valdesoto pasó por años de decadencia y fue gracias al impulso de un grupo de madres hace ya varios lustros que se volvió a dar impulso al equipamiento. Ellas mismas recogían a los niños en coches y los llevaban a clase, hasta que se consiguió una línea de autobús escolar que pronto se vio ampliada con un segundo recorrido ante la alta demanda, que llegó a recoger niños cerca de Carbayín sin mayor problema. Acercarse a Negales supondía un desvío «de cinco minutos», y para las familias sería «un alivio para poder llevar a los niños donde queremos». Por eso, piden «voluntad» a la Consejería y el Consorcio de Transportes para «que el cole de Faes siga creciendo».