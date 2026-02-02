La Media Maratón de Siero se disputa el 1 de marzo: así puedes inscribirte en una prueba con 350 plazas
La salida y la meta serán en la calle Ildefonso Sánchez del Río de la Pola, con el mismo recorrido que en la edición de 2024
J. A. O.
El alcalde, Ángel García (Cepi), y el concejal de Deportes, Jesús Abad, presentaron este miércoles la XXXVI Media Maratón de Siero, que se celebrará el próximo 1 de marzo a partir de las 10:30 horas. La prueba, consolidada en el calendario regional, mantiene el recorrido de la pasada edición, con la salida y la meta ubicadas en la calle Ildefonso Sánchez del Río de la Pola.
El circuito, que mide 21,097 kilómetros, está debidamente homologado por la Real Federación Española de Atletismo.
Las inscripciones ya están abiertas en la web https://www.empa-t.com/, con un precio de 7 euros para abonados al Patronato Municipal de Deportes, y de doce euros para no abonados. Están disponibles un total de 350 plazas.
En el precio de la inscripción ee incluyen servicios de guardarropa, avituallamiento, masajista, aseos y vestuarios, entre otros. Asimismo, habrá liebres para varias marcas.
