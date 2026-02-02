Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Media Maratón de Siero se disputa el 1 de marzo: así puedes inscribirte en una prueba con 350 plazas

La salida y la meta serán en la calle Ildefonso Sánchez del Río de la Pola, con el mismo recorrido que en la edición de 2024

Por la izquierda, Virginio Ramírez, Ángel García y Jesús Abad, durante la presentación.

Por la izquierda, Virginio Ramírez, Ángel García y Jesús Abad, durante la presentación. / A. S.

J. A. O.

Pola de Siero

El alcalde, Ángel García (Cepi), y el concejal de Deportes, Jesús Abad, presentaron este miércoles la XXXVI Media Maratón de Siero, que se celebrará el próximo 1 de marzo a partir de las 10:30 horas. La prueba, consolidada en el calendario regional, mantiene el recorrido de la pasada edición, con la salida y la meta ubicadas en la calle Ildefonso Sánchez del Río de la Pola.

El circuito, que mide 21,097 kilómetros, está debidamente homologado por la Real Federación Española de Atletismo. 

Las inscripciones ya están abiertas en la web https://www.empa-t.com/, con un precio de 7 euros para abonados al Patronato Municipal de Deportes, y de doce euros para no abonados. Están disponibles un total de 350 plazas. 

En el precio de la inscripción ee incluyen servicios de guardarropa, avituallamiento, masajista, aseos y vestuarios, entre otros. Asimismo, habrá liebres para varias marcas. 

La Media Maratón de Siero se disputa el 1 de marzo: así puedes inscribirte en una prueba con 350 plazas

Las familias de Negales claman por una línea de autobús para llevar a sus hijos al colegio de Faes: "Nos obligan a ir a la Pola siendo de Valdesoto"

Asturias prorroga el cierre del mercado de ganados de Pola de Siero y la prohibición de celebrar ferias en toda la región por culpa de la dermatosis de las vacas

Siero refuerza la conservación de carreteras y caminos públicos: esta es la cantidad con la que se acometerán nuevas mejoras

Los Pitufos dan el estirón en Siero y se consolidan como iconos modernos e imagen publicitaria del concejo

