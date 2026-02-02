La Pola acoge este sábado su tradicional Encuentro Coral: estas son las agrupaciones participantes
La cita es a la siete y media en el auditorio, con entrada libre hasta completar aforo
J. M. A.
La edición del Encuentro Coral de Siero de este año tendrá lugar este sábado a las 19:30 horas en el teatro auditorio de la Pola. Según precisó la edil de Cultura, Amparol Cienfuegos, durante la presentación del evento este lunes en el Ayuntamiento, la entrada es libre hasta completar el aforo disponible
En el encuentro participarán la Asociación Cultural y Musical Vega de Poja (Coro Samartino), Bandina Cuerda y Coro de Lieres, Coro Santa Apolonia de Pañeda, Asociación Coral Coro de Argüelles, Agrupación Musical Solvay, Valdesoto Musical (Coro Xorrecer), Coro Ochote Asturias, Coros Antonio Martínez y Ángel Émbil de Siero Musical, Coral Polifónica San Félix de Lugones y Coral Santa María de Lieres.
Acompañada de Isabel González, directora del Patronato Municipal de Cultura de Siero, Cienfuegos elogió el alto nivel de las masas corales de Siero que tomarán parte en el evento y animó a los vecinos a llenar el auditorio poleso.
