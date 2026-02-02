Siero refuerza el presupuesto para el mantenimiento de las aceras y área peatonales del concejo: esta es la cantidad adicional para la mejora del servicio

El gobierno municipal de Siero ha decido aplicar un incremento del 20% en el presupuesto del mantenimiento de aceras y áreas peatonales en zonas urbanas del concejo, que, de esta manera, pasa de 125.000 a 150.000 euros anuales. Se trata de un contrato que entró en vigor el pasado mes de julio, con una duración inicial de un año, aunque prorrogable otro más. Tal como recogen los pliegos, comprende tanto todos los trabajos de obra civil y albañilería necesarios para la reparación o reposición de los desperfectos que se produzcan en las aceras y áreas peatonales, como la colocación de baldosas, aplicación de hormigón, retirada de materiales sobrantes, levante de bordillos, eliminación de barreras arquitectónicas o ejecución de pasos badén. También se incluyen otras intervenciones necesarias para garantizar unas adecuadas condiciones de mantenimiento y funcionalidad del viario municipal.

Mantenimiento

El alcalde, Ángel García ("Cepi"), junto a la concejala de Infraestructuras Urbanas, Sonia Lago, anunció este lunes una ampliación presupuestaria que, según la edil, "permitirá reforzar y dar continuidad a las labores de mantenimiento viario en las distintas zonas urbanas del concejo, asegurando el adecuado desarrollo de las actuaciones previstas hasta la finalización del contrato". El regidor, por su parte, explicó que el objetivo es "mantener las aceras en las mejores condiciones posibles y poder responder rápida y eficazmente cuando se detecten tramos con baldosas sueltas, rotas o baches".

Caminos rurales

Este contrato de mantenimiento de aceras y áreas peatonales en las zonas urbanas del concejo, que pasa ahora de 125.000 a 150.000 euros de consignación económica anual, se suma al de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos públicos, recién adjudicado con una inversión de 1.440.000 euros y una duración de cuatro años.

Este servicio dará cobertura a la red de caminos y viales municipales, que supera los 1.500 kilómetros, e incluirá actuaciones como el rebacheo y reparación de firmes, la limpieza y mejora de sistemas de drenaje, la ejecución de obras de contención, los trabajos de movimiento de tierras asociados y la atención a incidencias y situaciones de emergencia.