Los emprendedores exhiben músculo en Siero: la delegación de la Cámara de Comercio atendió 51 proyectos nuevos en 2025

Siero es territorio de emprendedores y los datos de actividad en 2025 así lo demuestran. La delegación local (antena) de la Cámara de Comercio realizó 613 servicios durante el pasado año, y, desde su puesta en marcha en julio de 2023, acumula ya 1.410 servicios prestados.

"Estos datos demuestran que la antena funciona y que se utiliza. Es un verdadero punto de entrada para empresas, personas autónomas y emprendedoras que necesitan respuestas concretas", subrayó este martes en la Pola Carlos Paniceres, presidente de la Cámara, durante la presentación de los resultados, junto al alcalde, Ángel García ("Cepi"), y a la responsable de la delegación, Consuelo Hernández.

Paniceres agradeció expresamente al Alcalde y al Ayuntamiento de Siero el apoyo brindado desde el inicio al proyecto, porque "sin esa colaboración constante, el balance que hoy presentamos no habría sido posible". Y dicho balance "demuestra que cuando la Cámara está presente en el territorio, el territorio responde con pymes, con autónomos y con personas emprendedoras que quieren mejorar, crecer y quedarse", destacó el regidor, antes de comprometerse a seguir reforzando la antena cameral en el concejo.

La actividad se centra especialmente en "el trabajo con emprendedores y pymes, tejido productivo local y economía real", sostiene Carlos Paniceres, toda vez que durante 2025 la Antena Cameral de Siero atendió 51 nuevos proyectos, de los cuales el 63 por ciento están liderados por mujeres en sectores como comercio, hostelería y otras actividades profesionales.

A lo largo del año se acompañó a las personas emprendedoras en el acceso a financiación, tanto a través de microcréditos como del cheque emprendedor, con ayudas de hasta 10.000 euros. "No se trata solo de ofrecer información, sino de acompañar hasta que la idea se convierte en una actividad económica real", destaca el responsable de la Cámara.

Entre las principales áreas de trabajo, destaca el ámbito de la transformación digital y la ciberseguridad. Los asesoramientos de la Oficina Acelera Pyme pasaron de dos actuaciones en 2023 a una media de entre 14 y 15 anuales en 2024 y 2025. Asimismo, se desarrollaron talleres específicos sobre inteligencia artificial, factura electrónica y protección frente a ciberdelincuentes.

Networking y Coworking

La Antena Cameral impulsó también la dinamización empresarial mediante actividades estables de networking y coworking. Durante 2025 se celebraron 43 ediciones de "El café de los miércoles" y encuentros de networking con empresas como Amazon, Capsa Vida o Uría Ingeniería, fomentando la conexión entre empresas y emprendedores locales.

En paralelo, se incorporaron nuevos programas estratégicos que no existían en la fase inicial del servicio, como el Plan Releva, orientado a facilitar el relevo generacional y evitar el cierre de comercios; Pyme Sostenible, centrado en diagnósticos de huella de carbono y sostenibilidad, y actuaciones vinculadas a la Agenda 2030, con la identificación y difusión de buenas prácticas empresariales.

El Ayuntamiento de Siero financia la actividad de la Antena Cameral, con una aportación anual de 17.000 euros, mediante un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo. Ángel García destacó que "se está haciendo una muy buena labor, porque una de las piezas clave de un territorio es la actividad económica y, por eso, tenemos que dedicar más tiempo y recursos, y volcarnos en apoyar a los emprendedores y a las empresas", resaltó. "A partir de la generación de riqueza que hacen estas empresas es como se pueden financiar las administraciones y devolver el dinero a la sociedad en mejoras. También así se genera empleo para que las personas puedan tener un trabajo digno, construir su proyecto de vida y crecer profesionalmente", concluyó "Cepi".