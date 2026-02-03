Inicio inminente de las obras de la glorieta del mapamundi: señalizadas las restricciones al tráfico en la AS-17

La empresa adjdicataria ha comenzado con la instalación de la señalización vertical que anuncian los trabajos que se desarrollarán en la rotonda que comunica conecta la AS-381 (Lugones‑Porceyo) y la AS-17 (Avilés‑Riañu), en el tramo entre Lugones y La Fresneda.

Las señales advierten a los vehículos de que deben reducir la velocidad y extremar las precauciones en el acceso a la glorieta debido a un estrechamiento de las vías debido a la delimitación de la vía a través de la colocación de vallas de hormigón que establecerán un perímetro de seguridad desplazando los carriles con relación a su uso habitual.

Los trabajos, que está previsto que comiencen a lo largo de esta semana, se centrarán en esta primera fase en la limpieza y despeje de la rotonda, procediendo a retirar la maleza y los arbustos que hay actualmente en la superficie.

El proyecto para la conocida como rotonda del mapamundi que se llevará a cabo en esta zona prevé cambiar la apariencia de ese punto de acceso al concejo, situando sobre el terreno esférico de la rotonda una reproducción del globo terráqueo y sus continentes. El importe de su actuación asciende a 598.775,54 euros y el plazo de ejecución será de 4 meses.