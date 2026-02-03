Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inicio inminente de las obras de la glorieta del mapamundi: señalizadas las restricciones al tráfico en la AS-17

Las señales instaladas en la rotonda de Lugones-Porceyo advierten a los conductores de la necesidad de reducir la velocidad ante el inicio de los trabajos de mejora estética de la zona

Una de las señales verticales que advierte a los conductores del inicio de los trabajos.

Una de las señales verticales que advierte a los conductores del inicio de los trabajos. / L. R.

Lucía Rodríguez

Lugones (Siero)

La empresa adjdicataria ha comenzado con la instalación de la señalización vertical que anuncian los trabajos que se desarrollarán en la rotonda que comunica conecta la AS-381 (Lugones‑Porceyo) y la AS-17 (Avilés‑Riañu), en el tramo entre Lugones y La Fresneda.

Las señales advierten a los vehículos de que deben reducir la velocidad y extremar las precauciones en el acceso a la glorieta debido a un estrechamiento de las vías debido a la delimitación de la vía a través de la colocación de vallas de hormigón que establecerán un perímetro de seguridad desplazando los carriles con relación a su uso habitual.

Los trabajos, que está previsto que comiencen a lo largo de esta semana, se centrarán en esta primera fase en la limpieza y despeje de la rotonda, procediendo a retirar la maleza y los arbustos que hay actualmente en la superficie.

El proyecto para la conocida como rotonda del mapamundi que se llevará a cabo en esta zona prevé cambiar la apariencia de ese punto de acceso al concejo, situando sobre el terreno esférico de la rotonda una reproducción del globo terráqueo y sus continentes. El importe de su actuación asciende a 598.775,54 euros y el plazo de ejecución será de 4 meses.

