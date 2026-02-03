Inicio inminente de las obras de la glorieta del mapamundi: señalizadas las restricciones al tráfico en la AS-17
Las señales instaladas en la rotonda de Lugones-Porceyo advierten a los conductores de la necesidad de reducir la velocidad ante el inicio de los trabajos de mejora estética de la zona
Lucía Rodríguez
La empresa adjdicataria ha comenzado con la instalación de la señalización vertical que anuncian los trabajos que se desarrollarán en la rotonda que comunica conecta la AS-381 (Lugones‑Porceyo) y la AS-17 (Avilés‑Riañu), en el tramo entre Lugones y La Fresneda.
Las señales advierten a los vehículos de que deben reducir la velocidad y extremar las precauciones en el acceso a la glorieta debido a un estrechamiento de las vías debido a la delimitación de la vía a través de la colocación de vallas de hormigón que establecerán un perímetro de seguridad desplazando los carriles con relación a su uso habitual.
Los trabajos, que está previsto que comiencen a lo largo de esta semana, se centrarán en esta primera fase en la limpieza y despeje de la rotonda, procediendo a retirar la maleza y los arbustos que hay actualmente en la superficie.
El proyecto para la conocida como rotonda del mapamundi que se llevará a cabo en esta zona prevé cambiar la apariencia de ese punto de acceso al concejo, situando sobre el terreno esférico de la rotonda una reproducción del globo terráqueo y sus continentes. El importe de su actuación asciende a 598.775,54 euros y el plazo de ejecución será de 4 meses.
- Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
- Los Pitufos dan el estirón en Siero y se consolidan como iconos modernos e imagen publicitaria del concejo
- Muralia se consolida en Siero: suma veinte grandes grafitis, despierta el interés de autores internacionales y prepara una sorpresa para este año
- El alcalde de Siero, en el congreso de UGT: 'No estamos para perder ninguna inversión ni para debates que ahí fuera ya no existen
- Siero busca desde noviembre educadoras para las bajas de la escuelina de El Carmín, pero las bolsas están agotadas, también en otros municipios
- Siero firma con el Real Oviedo una promoción más ambiciosa del municipio en el Carlos Tartiere: estos son los términos del nuevo contrato
- Asturias prorroga el cierre del mercado de ganados de Pola de Siero y la prohibición de celebrar ferias en toda la región por culpa de la dermatosis de las vacas
- Los "pitufos" de Siero quieren conquistar Asturias: así es el plan municipal para promocionar el concejo con estos populares personajes