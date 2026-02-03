En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense

En Pola de Siero todos los niños son Javi. Un total de 1.250 escolares, todos con los que cuenta la localidad en Infantil y Primaria, salieron a la calle este martes para lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad con el pequeño Javier Gómez Piera, afectado por el raro síndrome llamado NEDAMSS, que le afecta poco a poco al habla y a la movilidad. Su causa ha generado un movimiento bautizado como El Ángel de Javi y cada vez cuenta con más guardianes en sus filas.

Es la primera vez que los tres colegios de la Pola -el Hermanos Arregui, el Celestino Montoto y el Peña Careses de Educación Infantil- se juntan todos a una en sus cincuenta años de existencia, como destacaron sus directores: Eva Iglesias, Antonio Díaz y Lucía Canga, respectivamente. Un hecho "histórico" que sacó a la calle a los pequeños en una algarabía nunca vista, porque muchos padres y abuelos se sumaron a la marcha a pie hasta el centro de la Pola, móviles en ristre, para inmortalizar el momento.

Pola de Siero se vuelca con el Ángel de Javi: más de mil niños en una marcha solidaria /

"Es un acto muy simbólico de la unión que debemos demostrar las personas que estamos al frente de instituciones tan delicadas como es la escuela pública, trabajamos codo con codo para que todo el profesorado colabore y podamos llevar la solidaridad a los patios y al juego", explicaba Eva Iglesias al final de la marcha, en un parque de Alfonso X el Sabio tomado por gente menuda.

La marcha es la culminación de un trabajo previo en el aula sobre solidaridad, cooperación con una causa como la enfermedad del pequeño Javi y el trabajo de valores en los centros educativos. Estos días han conocido en qué consiste el síndrome que afecta al pequeño ovetense, han sabido que se pueden aportar fondos para ayudar a costear el carísimo tratamiento que necesita para curarse y se han dado cuenta de que es necesario movilizar a la comunidad para echar una mano.

Los centros educativos no han hecho recaudación de fondos, pero sí han informado a las familias a través de una circular de los canales disponibles para ello, para que quien lo desee pueda colaborar de forma anónima y voluntaria.

Los pequeños corearon el nombre de Javi, portaron varios carteles con el nombre de su causa y aplaudieron en el parque para hacer llegar muy lejos su deseo de que el niño pueda estar muy pronto corriendo como ellos.