Siero exige a la Consejería de Educación medidas urgentes contra el frío que sufren los alumnos del colegio Hermanos Arregui: "La calefacción funciona perfectamente"

Los niños del colegio poleso Hermanos Arregui pasan frío en clase. Hace semanas que se vienen produciendo quejas por parte de los padres, en un momento de especial mal tiempo y bajas temperaturas, y así lo ha podido comprobar a primera hora de la mañana de este lunes el alcalde, Ángel García ("Cepi"), durante una visita al centro para comprobar el funcionamiento del sistema de calefacción, que depende del Ayuntamiento..

El diagnóstico que hace el gobierno local está claro. La caldera y los radiadores, que son competencia municipal, "funcionan perfectamente. "Los comprobé uno a uno y no hay ningún problema", detalló el regidor tras la ronda de reconocimiento por el centro. García sitúa el problema en la Consejería de Educación del Principado, de quien depende una intervención que se lleva demandando desde hace más de un lustro. "Urge que se cambien las ventanas del colegio, que son antiguas, en algunos casos de aluminio, por las que se escapa el calor", señala el Alcalde, quien demanda también una actuación "cuanto antes" en la fachada, para mejorar la envolvente del edificio y colocar aislamiento.

"Es necesario mejorar la eficiencia y el confort de los alumnos en las aulas, como se está haciendo en muchos edificios para los que se sacan líneas de ayuda. En los colegios del concejo con más razón, ya que tienen varias decenas de años de vida y ningún tipo de material aislante", recalca "Cepi". "Se trata de una mejora que redundaría también en un ahorro de energía, habida cuenta de que el Ayuntamiento está pagando el gasóleo de las calderas", añade.

La primera vez que Siero reclamó actuaciones a la consejería fue en el año 2020, también por un problema de desajuste de las ventanas que hacía que entrara aire frío en las clases. En aquel momento se cambiaron unas pocas en un aula. Pero es necesario, entiende el gobierno sierense, que la actuación se extienda a todo el edificio. En 2023 se volvió a pedir por escrito que se llevaran a cabo mejoras en colegio Hermanos Arregui, sin que se hayan ejecutado las actuaciones que se demandaban. Este mismo lunes el regidor se ha puesto en contacto telefónicamente con Educación para volver a reclamar una necesidad que entiende "urgente".

De momento, el equipo de gobierno ha dado la orden de que se encienda la calefacción antes del horario habitual, en torno a las cinco y media de la mañana, para que, al menos, cuando los menores lleguen a clase el edificio ya esté caldeado. Actualmente, a primera hora se registran "unos 14 o 15 grados" en el centro, y sólo se llega hasta los 18 avanzada la mañana, cuando la caldera lleva ya varias horas funcionando. El Ayuntamiento quiere que se alcance esa temperatura para recibir a los niños a las nueve y confía en que el Principado aborde cuanto antes esta cuestión porque "es muy necesaria".

Las familias por su parte han expresado sus quejas de forma contundente en varios foros, señalando cómo "no es de recibo" que los niños pasen frío en clase "en pleno siglo XXI".