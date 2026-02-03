El zentangle: así es la innovadora técnica artística (y de relajación) que arrasa en Lugones

El zentangle es una innovadora forma de arte que se centra en el proceso creativo como un sistema de relajación y meditación. Este método supone para el que lo practica múltiples beneficios, entre los que destacan "la reducción de los estados de ansiedad y estrés, contribuyendo al bienestar general, y el fomento de la creatividad", explica Natalia Rodríguez, propietaria del Taller Creativo JC, en Lugones. Por eso, ha organizado un taller, "Ye Zen", que se desarrollará en su local los próximos 21 y 22 de este mes de febrero y que contará con expertos en la materia como Oswaldo Burbano o María Tovar.

Los dibujos realizados a partir de esta técnica son muy amplios y globales, similares a los mandalas. Por eso, Rodríguez incide en que "no hace falta saber dibujar, ya que consiste en trazar patrones repetidos y estructurados que acaban formando bellas imágenes abstractas y que pueden practicar tanto niños como adultos".

En el taller de Lugones se imparten talleres de "zentangle" desde hace ya cuatro años, "que fue cuando me saqué la titulación necesaria para poder dar las clases", explica Natalia Rodríguez. "Desde entonces, noto que cada vez hay más interés por aprender, pero sobre todo por disfrutar", explica. Las diferentes creaciones se realizan en papel, de distintos formatos y colores. "Es algo que se empieza y se acaba en la propia clase, que dura alrededor de hora y media y dos horas", indica la propietaria del taller.

Las jornadas de "zentangle", que cumplen su tercera edición, arrancarán el sábado 21, a las 10.30 horas, con un taller impartido por María Tovar y Mercedes Pérez. Ese mismo día, a las 17.30 horas, será el turno de Oswaldo Burbano. La cita finalizará el domingo por la mañana, con la propia Natalia Rodríguez. La organizadora asegura que "es un taller que tiene mucho éxito y ya se han cubierto las 30 plazas disponibles".

Un referente de las bellas artes en Siero

El Taller Creativo JC abrió sus puertas hace 35 años como una pequeña tienda de marcos y molduras. "Poco a poco, comenzamos a impartir cursos de manualidades y pintura, formándonos en multitud de estilos y técnicas como la restauración de muebles, pintura sobre cristal y porcelana, óleo o pastel, entre muchas otras", señala Natalia Rodríguez.

Noticias relacionadas

Para poner en valor esta trayectoria, que comenzó de la mano de sus padres, Rodríguez recibió la visita este martes del alcalde de Siero, Ángel García, quien alabó "el esfuerzo, la constancia y el buen hacer de Natalia y su familia desde los inicios de un pequeño negocio que ha conseguido convertirse en un referente para todos los amantes de las bellas artes".