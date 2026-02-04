El corte de una conexión del enlace de Mudarri (Siero) entre la Autovía Minera y la A-64 obliga a los conductores a dar un rodeo de cinco kilómetros desde hace seis meses

Un desprendimiento de las placas de hormigón de la pared que limita la calzada provoca cortes al tráfico desde hace seis meses en una de las conexiones del enlace de Mudarri (Siero) entre la Autovía Minera y la de Oviedo a Villaviciosa (A-64), que es la que luego se extiende por el oriente de la región ya como Transcantábrica. En concreto, el percance se sitúa en la salida número 17 de la Autovía Minera, la utilizada por los vehículos que circulan desde Mieres hacia Gijón para incorporarse directamente a la A-64 en sentido a la Pola. Como alternativa, los conductores se ven obligados a tomar la siguiente salida, la número 18 (La Ferrera-Pola de Siero-Noreña), hacer la rotonda casi completa bajo la autovía, junto a la estación de servicio El Arroyo, incorporase de nuevo a la Minera en dirección a Mieres y tomar la salida 17-A hacia la A-64, ya en sentido a la Pola. En total, casi cinco kilómetros de rodeo.

El corte del tramo fue decretado por el Principado el 27 de julio de 2025 para garantizar la seguridad de los conductores. Ya entonces se anunció que estaban en estudio diferentes alternativas técnicas para afrontar la reparación de la zona afectada, pero sin plazos para la reapertura definitiva de la conexión.

Esta parte del enlace de Mudarri ya sufrió un corte de tráfico en 2022 a causa de un socavón. Además de la reparación del firme, se procedió a la mejora del drenaje, con el objetivo de que no se repitieran percances similares.

El enlace de Mudarri abrió en 2012, una década después de la entrada en servicio de la Autovía Minera y con un cuatrienio de retraso sobre las previsiones iniciales. El coste total fue de 53,2 millones de euros, lo que supuso un incremento de siete millones sobre lo estimado. En concreto, las obras se adjudicaron en octubre del año 2007, con un plazo de ejecución de 22 meses. Las demoras se fueron acumulando desde el mismo inicio de los trabajos y se agravaron con una paralización total superior al año de duración, con el objeto de atender a diferentes reclamaciones vecinales y mejorar algunos aspectos del proyecto. En el nudo se integraron los tres enlaces ya existentes (El Berrón, Pola de Siero y Ferrera), que fueron modificados de forma parcial o total para garantizar todos los movimientos entre las dos autovías. La velocidad de proyecto utilizada en el diseño fue de 120 kilómetros por hora en el tronco de las autovías, de 80 por hora en las vías colectoras y de 60 por hora en los diferentes ramales habilitados en el enlace.

Apenas seis meses después de su apertura ya fue necesario ejecutar trabajos para reasfaltar el carril que da acceso al nudo desde la Pola en sentido Oviedo, ante los problemas de bacheado detectados. Las obras obligaron a cortar momentáneamente dos carriles de circulación.

Noticias relacionadas

A partir de ahí, los cortes de carriles han sido frecuentes a lo largo de la Autovía Minera, tanto por desprendimientos y socavones como por la ejecución de obras de mejora y mantenimiento de túneles y viaductos. Uno de los últimos, que se prolongó durante muchos meses, afectó a una de las calzadas de circulación en el entorno del alto de La Madera. En concreto, esas obras de conservación en el viaducto de Grandarrasa empezaron a mediados de noviembre de 2024. La primera fase de los trabajos mantuvo cerrados los dos carriles de circulación en dirección a Mieres en un tramo de 3,5 kilómetros, incluyendo el túnel de La Madera. La circulación se desvió en su integridad mediante un "by-pass" a la otra calzada, que pasó a disponer de un carril en cada sentido entre los puntos kilométricos 23,5 y 27 de la vía. La previsión inicial era que las obras de reparación que afectaban a los carriles en dirección a Mieres concluyesen el 31 de enero de 2025. Sin embargo, una vez iniciados unos trabajos centrados en la reparación de las juntas de dilatación de la estructura, los técnicos decidieron ampliarlos para adelantar su mantenimiento, de forma que las labores se alargaron hasta el 4 de marzo. Finalmente, la circulación no se restableció en su integridad hasta junio.