"Hijas de Cynisca", trece testimonios que se proyectan en Siero para visibilizar la discriminación que persiste en el deporte femenino

"Hijas de Cynisca" es el título del documental que se proyectará el próximo 19 de febrero, a las 11.30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, una actividad en este caso dirigida a centros educativos de Secundaria. Ese mismo día, a las 18.30 horas, tendrá lugar un segundo pase abierto al público en general en el Centro Polivalente Integrado de Lugones.

La propuesta la presentaron este miércoles el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, y la edil de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, como iniciativa enmarcada en el programa municipal “Y en el deporte ¡Igualdad!”, centrado en la promoción de la igualdad de género en el ámbito deportivo.

Desigualdad salarial y de recursos

La actividad incluye la proyección y posterior coloquio sobre el documental, que aborda la desigualdad de género en el deporte desde distintas perspectivas. Tras las sesiones se celebrará un coloquio en el que participará Beatriz Carretero, directora de la película, que permitirá profundizar en los contenidos de la obra y reflexionar sobre la situación actual de las mujeres en el deporte.

"Hijas de Cynisca" es un documental que da voz a mujeres deportistas referentes "que han alcanzado importantes logros en sus disciplinas y que relatan en primera persona sus experiencias". A través de 13 testimonios, la película visibiliza las diferentes formas de discriminación que persisten en el deporte femenino, "como la falta de referentes desde la infancia, la desigualdad salarial y de recursos, la escasa visibilidad mediática, las dificultades para acceder a patrocinios o la ausencia de mujeres en órganos técnicos y federativos", destacaron durante la presentación en el Ayuntamiento de Siero. También estuvieron presentes Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal, Eva Montes, técnico del Centro Asesor de la Mujer de Siero, e Irene Corrales, vocal de Igualdad de la Federación Asturiana de Natación.