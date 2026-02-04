"Ola de frío" en las aulas de Pola de Siero: el Colegio Celestino Montoto también denuncia carencias y pide ayuda al Principado, que le remite al Ayuntamiento

El frío se extiende por las aulas de los colegios de la Pola. El Hermanos Arregui recibió el pasado lunes la visita del alcalde, Ángel García, tras las quejas de un grupo de padres por las bajas temperaturas que generan el desajuste de las ventanas viejas y una fachada sin aislamiento. Pero el viento helador también llega al colegio de al lado, el Celestino Montoto, que este martes se ha sumado a las quejas: "Llevamos años así", denuncia el director, Antonio Díaz.

En el Celestino Montoto ha causado cierto sorpresa que el regidor reclamara directamente a la Consejería una actuación en este sentido para el Hemanos Arregui, cuando, según Díaz, "nosotros hemos pedido por escrito al Principado que se hiciera lo mismo en nuestro colegio, año tras año, y siempre sin respuesta", lamenta Díaz. Es más, según explica, sólo recibieron una contestación por parte de Educación y fue para "decirnos que era una competencia del Ayuntamiento y que ellos no podían hacer nada", subraya.

Además de un cambio de ventanas, con rendijas por las que se cuela el frío, el equipo directivo del Celestino Montoto también lleva años reclamando "un arrego de los aseos", que se han quedado antiguos y "están indecentes". Se trata de una actuación que también ven "imprescindible" y que lleva lustros pospuesta.

El AMPA del centro se ha manifestado en la misma línea, recordando que "hace mucho tiempo que tenemos estos problemas en el Celestino Montoto, y siempre hemos recibido el silencio administrativo por respuesta pese a que cada curso se mandan escritos reclamando lo que nos corresponde". No les ha sentado demasiado bien que "el Alcalde se haya apurado tanto en pedir mejoras para el Hermanos Arregui, cuando nosotros llevamos años luchando por lo mismo", aseguran.

Para el regidor sierense, está claro que la competencia sobre las mejoras necesarias en los edificios educativos es del Principado. A su juicio, la responsabilidad municipal en este ámbito se ceñiría al funcionamiento de la calefacción. En el caso del Arregui, Ángel García comprobó de primera mano que tanto la caldera como los radiadores funcionan correctamente y, por eso, reclamó a Educación que cambie ventanas y acometa mejoras en la envolvente del edificio para mejorar las condiciones de confort para los alumnos y la eficiencia energética.

En el Celestino Montoto piden que las peticiones se hagan extensivas a su centro, necesitado también de nuevos baños para los pequeños. La Consejería de Educación, consultada ayer al respecto, ha evitado hacer valoraciones.

Podemos Siero sí entró en el debate, afeando al Ayuntamiento "que apelen a la Consejería de Educación para cambiar unas ventanas, mientras se dedican cientos de miles de euros a adornar rotondas que ni siquiera son municipales o a construir otras que corresponderían a grandes empresas".