La plataforma "Siero por el Agua" afirma haber reunido 2.500 firmas contra la privatización del servicio en una semana: "Estamos abrumados"

La plataforma ciudadana Siero por el Agua cifra en 2.500 las firmas conseguidas en una semana de campaña para hacer frente al plan municipal de privatizar la gestión del servicio del agua. La finalidad de recoger apoyos contra esta medida es lograr las 6.100 que son necesarias para que el Ayuntamiento convoque una consulta popular en la que pregunte a los ciudadanos si son o no partidarios de la externalización. "Estamos desbordados por el gran número de personas que nos piden firmar y de los comercios y bares que nos solicitan hojas de firmas para poner a disposición de la clientela", aseguran los integrantes del colectivo, que se muestran optimista ante el objetivo fijado.

Desde la formación, animan al gobierno socialista del concejo a ser "valiente y convocar la consulta popular antes de que la ciudadanía le obligue". Se preguntan, además, que "si quieren adoptar una decisión que no se contemplaba en el programa electoral, que afecta a un servicio tan sensible como el suministro de agua y que es para 30 años, ¿qué miedo tiene el alcalde, Ángel García, de escuchar a la población?".

Asimismo, apuntan que "el hecho de que el propio regidor confirmara que, tras la privatización, la tasa del agua subirá un mínimo del 42 por ciento en solo un año es un ataque a la mayoría de las familias y de las empresas de Siero que ya hacen esfuerzos para llegar a final de mes".

Recorriendo el concejo parroquia a parroquia

Por otro lado, la plataforma continúa con las charlas informativas que está celebrando en diferentes parroquias del municipio y que, hasta la fecha, "han registrado lleno absoluto en los locales". Los asistentes, siempre según el colectivo, destacan "la mala gestión del servicio y la falta de inversiones en los presupuestos de los últimos años" como causa de la situación actual, con problemas recurrentes en la red.

Críticas con las que el colectivo está totalmente de acuerdo. "Si de la inversión prevista en el servicio de agua entre 1993 y 2024 se ejecutó solo el 32 por ciento, se demuestra que no es que sean inversiones imposibles, sino que no se quieren ni se han querido hacer", sentencia el grupo.

Según los integrantes de la plataforma, "esta casi nula inversión ha hecho que la red presente unas enormes pérdidas que se solucionarían simplemente con el cambio de tuberías de fibrocemento por otras más modernas". Insisten en que lo mismo ocurre con la falta de personal. "El propio informe realizado por el Ayuntamiento señala la necesidad de aumentar la plantilla", apuntan.

Las próximas fechas previstas para las charlas informativas son este jueves, día 5 de febrero, en Collao; el martes 10 en El Berrón, el jueves 19 en la urbanización La Fresneda y el viernes 20 en Meres. La plataforma continúa además con la recogida de firmas en los mercados semanales y a través de numerosos establecimientos colaboradores. Toda la información sobre la campaña está disponible y se actualiza periódicamente en su página web.