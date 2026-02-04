"Siero de tiendas" se cierra con más del 80 por ciento de los bonos del comercio local utilizados: "La campaña cumple su finalidad"

Éxito de la campaña de bonos "Siero de tiendas", que se cierra con un 82 por ciento de los tickets disponibles usados y un gasto medio de 38,30 euros por consumidor. Son algunos de los datos ofrecidos este miércoles a modo de balance por el Ayuntamiento de Siero, cuyos responsables indicaron que, en total, participaron 53 comercios del concejo y se consumieron 4.937 bonos de los 6.000 disponibles.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, recordaron que la campaña se desarrolló entre el 17 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026 y que estuvo dotada con 30.000 euros para bonos y otros 10.000 euros destinados a la plataforma de gestión. De los 53 comercios participantes, 10 alcanzaron el límite máximo de bonos permitido y otros 40 registraron consumo de ellos en mayor o menor medida.

Reparto equilibrado de las ayudas

En comparación con la campaña de hace dos años, esta edición registró un mayor nivel de utilización de los bonos, pasando de un 63 por ciento a un 82 por ciento. La edil Patricia Antuña valoró de forma positiva el nivel de participación y el grado de aprovechamiento de los bonos, destacando que el programa “cumple su objetivo de apoyar al comercio de proximidad y fomentar el consumo en el concejo, con un reparto equilibrado de las ayudas”.

El programa permitió emitir 6.000 bonos digitales de 5 euros, canjeables en compras mínimas de 15 euros en los negocios adheridos. Cada ciudadano podía descargar hasta 20 bonos, y podían acumularse en una misma operación. Los comercios participantes recibieron una ayuda equivalente al importe de los bonos canjeados, con un límite máximo de 500 euros por comercio, ampliable hasta 750 euros según la demanda. Los establecimientos participantes estuvieron distribuidos por todo el municipio, con 36 en la Pola, 16 en Lugones y uno en El Berrón.

Vocación de continuidad

Esta iniciativa de los bonos tiene vocación de continuidad para seguir respaldando al pequeño comercio local, tal y como destacan los responsables municipales. La propuesta fue además en su día una petición del sector y se mantendrá en próximas campañas, esperando que continúe con aceptación por parte de negocios y vecinos.

"Este es un ejemplo del compromiso que tenemos con el comercio local y con todos los colectivos de Siero. Queremos ayudarles y colaborar para que les vaya lo mejor posible. Estamos muy implicados y nos interesa especialmente que el comercio local del municipio funcione bien”, destacó el alcalde, Ángel García, "Cepi", durante la presentación de la campaña.