Ana María Fernández, química y divulgadora: "En la ciencia no es todo cosa de libros y estudiar, hay que cacharrear para vivirla y sentirla"

"La ciencia necesita mentes curiosas y valientes". Bajo este llamamiento, cerca de una veintena de niños de Valdesoto inauguraron la tarde de este jueves los talleres organizados por el Ayuntamiento de Siero, a través de la concejalía de Educación, Juventud e Igualdad, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Como cada año, Ana María Fernández o, lo que es lo mismo, Científica Quimi, fue la encargada de dirigir la jornada de una manera lúdica a la vez que divulgativa. Hace hincapié en que la ciencia "no es todo cosa de libros y estudiar", sino que "hay cacharrear para poder vivirla y sentirla en primera persona", explicó a los asistentes al taller.

Moléculas y nieve de colores

Bajo el título "¡Alerta Siero! Nieve de Colores", los más pequeños pudieron comprobar como determinados productos hacen reacción gracias a su combinación. Entre pipetas, vasos medidores y reactivos, el Centro Polivalente de Valdesoto se convirtió en un laboratorio casi improvisado en el que cayeron copos de todos los colores.

Valdesoto juega con la ciencia / L. R.

Para ello usaron agua, colorante alimentario y el "ingrediente secreto" para hacer crecer un montón de "granizados" que acabaron convertidos en una masa manejable con las manos: nieve de colores para disfrutar de una forma sensorial.

"Qué sepan qué es y en qué consiste"

Y, mientras los elementos hacían reacción, a partir de bolas de colores y una tabla periódica, "cogemos átomos, los enlazamos y vamos viendo qué hay en las moléculas de agua". Y es que el principal objetivo de sus talleres "es transmitir mis conocimientos a los niños y niñas para despertar su interés por la ciencia, o por lo menos que sepan qué es y en qué consiste".

Noticias relacionadas

Las actividades continuarán este viernes 6 de febrero en el Casino de Lieres, y se desarrollarán el lunes 9 de febrero en el Centro Sociocultural de Viella. Después, el martes 10 de febrero se podrán disfrutar en el Centro Polivalente de Carbayín Alto para culminar el miércoles 11 de febrero en las Escuelas de Pañeda, donde aún quedan algunas plazas.