Familias de la escuelina Los Polesinos piden que se planifique mejor el cambio de profesores: "Hay que mirar por el bienestar de los niños"

Más de una veintena de padres y madres de alumnos de la escuelina Los Polesinos, de Pola de Siero, reclaman que los cambios de profesorado se planifiquen coincidiendo con el inicio de cada curso y no cuando ya se ha iniciado y los pequeños llevan varios meses con sus docentes y educadoras. La petición se produce después de que a las familias se les haya comunicado que habrá nuevas profesoras en mayo al hacerse efectivos los concursos de traslados.

Los afectados han presentado esta semana un escrito ante la consejería de Educación solicitando a la consejera, Eva Ledo, una mejor planificación del cambio de profesorado del centro. "Hay que mirar por la estabilidad y el bienestar de los niños", apuntan.

El documento recoge que en la escuelina "se ha comunicado que, tras los concursos de traslado realizados recientemente, las profesoras interinas actuales cesarán en mayo, incorporándose las profesoras titulares de las plazas correspondientes". Las familias reconocen que "entendemos que los plazos son los que son y que todo el mundo tiene derecho a solicitar la plaza en el periodo correspondiente", pero "teniendo en cuenta que estamos hablando de niños muy pequeños, creemos que lo mejor para su adaptación es que estos cambios de docentes se hicieran efectivos con el inicio de curso".

En este sentido, alegan que "sustituir a una persona con la que han creado un vínculo de confianza por otra que no conocen de nada, de un día para otro, puede influir mucho en el bienestar de los pequeños".

Mayor estabilidad y mejor planificación

Las familias de los alumnos del centro poleso, inaugurado el pasado mes de octubre, hacen referencia al decreto que regula la organización, funcionamiento y requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, que "junto con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, reconoce el derecho de la infancia a un desarrollo integral, seguro y protegido, incluyendo la necesidad de entornos educativos estables y planificados, esenciales para la adaptación emocional, social y cognitiva de los menores".

Por ello, consideran que "estos cambios tan bruscos, a mitad de curso, pueden generar estrés, inseguridad y dificultades de adaptación, afectando directamente al bienestar y desarrollo de los niños, especialmente en esta etapa".

Actualmente, en el centro hay seis profesores, dos por cada nivel, y a los padres les consta que "al menos, sabemos que tres van a ser sustituidos seguro, sin un periodo de adaptación para los peques ni para los propios docentes porque, al final, a ellos, en parte, también les perjudica", señalan.

Una transición organizada

"No creemos que este curso vayamos a conseguir nada, pero queremos, al menos, que se tenga en cuenta para el futuro", indican las familias. Es por ello que solicitan directamente a la consejera que "se planifique la incorporación de las profesoras titulares de las plazas en las escuelas infantiles coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar".

El objetivo no es otro que garantizar "la estabilidad y continuidad educativa de los niños, el respeto a los ritmos de adaptación emocional y social de los menores y una correcta transición entre profesorado interino y titular, de manera organizada y respetuosa con el desarrollo infantil", concluyen.