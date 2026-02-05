La Fresneda denuncia que siguen sin tomarse medidas ante la saturación del colegio y reclama a Educación que actúe ya

"La Fresneda está en plena expansión pero los servicios públicos no están creciendo al mismo ritmo". Lo apunta una vez más la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (Siero), Alejandra Cuadriello, que pone como uno de los casos más destacables de los problemas que en este sentido tiene la urbanización el colegio público, cuya saturación, con un récord de cerca de 450 alumnos este curso, ha obligado al centro a desdoblar varios niveles educativos y quedarse sin el aula de música o la sala polivalente ubicada en el edificio de Infantil, que han tenido que dedicarse a albergar clases. La edil, que viene reclamando la ampliación del centro, recuerda que "en el mes de diciembre mantuvimos una reunión con la consejería de Educación, y a día de hoy todavía no tenemos una solución concreta" para las dificultades de espacio.

La concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (Siero), Alejandra Cuadriello, ha hecho un repaso de las deficiencias existentes en la actualidad en la urbanización, mucho más allá de aquellas que están incluidas en el acuerdo presupuestario firmado con el gobierno socialista de Siero. La edil se ha puesto al día con algunas de las situaciones que causan preocupación entre los residentes de la urbanización y asegura que "se está intentando dar respuesta a todas ellas". Así, la saturación de los servicios públicos, la limpieza viaria y el alumbrado público encabezan la lista de quejas vecinales.

En diciembre pasado, Educación se comprometió a estudiar la ampliación del centro educativo en una finca de titularidad municipal, anexa al colegio, que el Consistorio pondría a disposición del Principado para llevar a cabo el proyecto. Antes de eso, se tomarían medidas provisionales para que ningún niño de la urbanización se quedara sin plaza. Una de las posibilidades que se planteaba de manera provisional era dotar al área de Infantil de dos aulas adicionales en construcciones prefabricadas, previo estudide la viabilidad de la medida. Sin embargo, fuentes cercanas a la consejería reconocen que "aún no hay novedades al respecto". Mientras, Alejandra Cuadriello apunta que "marzo está a la vuelta de la esquina, comienzan los procesos de admisión, y es fundamental que muevan ficha cuanto antes para evitar la saturación de las aulas y adoptar medidas que permitan ampliar el colegio y dar una respuesta adecuada a la demanda existente".

Además del colegio, los vecinos reclaman también una mejora en la atención en el centro de salud y en las instalaciones del centro de estudios. Son, junto a otras muchas que repasa la edil, demandas y deficiencias sin atender del que se ha convertido en uno de los grandes núcleos de población de Siero, pues La Fresneda supera ya los 5.000 habiantes.

Alejandra Cuadriello, en la puerta principal del colegio público de La Fresneda. / L. R.

Un centro de estudios en dejadez

Ya hace tiempo que los residentes de La Fresneda se quejaron de las instalaciones que ocupa el centro de estudios, aunque en aquella ocasión las protestas se centraban en un mal uso del edificio por parte de los usuarios. Ahora, denuncian falta de iluminación y humedades a causa de filtraciones. Alejandra Cuadriello asegura que "se ha dado parte al Ayuntamiento, que ya ha intervenido, y los técnicos municipales están trabajando para localizar el origen de la filtración y poder acometer las obras necesarias".

En cuanto al centro de salud, "los servicios de fisioterapeuta y matrona han aumentado su horario", aunque reconoce que "haría falta que se cubriera la vacante de pediatría". Tras la jubilación del anterior facultativo, Pablo Mola, los pequeños de La Fresneda tenían que pasar consulta a caballo entre Lugones y el ambulatorio de la localidad. A pesar de que desde el pasado mes de diciembre la urbanización cuenta con pediatra a tiempo completo, "esta es solo una solución provisional y habría que cubrir la plaza de manera definitiva". A ello se añade que la petición de contar con la presencia de un trabajador social en el centro de salud, una figura que por el momento no existe.

Muchas casas y pocas luces

La zona alta de la urbanización se encuentra en proceso de crecimiento y "presenta una clara carencia de alumbrado público y de dotaciones básicas", apunta la concejala de la PVF. Actualmente, "el parque no cuenta con farolas ni con elementos esenciales como papeleras o fuentes". En este sentido, recuerda que "este año está prevista la construcción de un nuevo parque infantil gracias al acuerdo presupuestario alcanzado con el equipo de gobierno de Siero, pero es fundamental que se ejecute de forma completa, incorporando desde el inicio las luminarias y el equipamiento necesario para que pueda ser utilizado con normalidad por los vecinos".

Además, a este crecimiento se une también la necesidad de una mejora en la gestión de residuos y en la limpieza viaria. Si bien es cierto que en los últimos meses los trabajos de limpieza de calles y aceras se han visto reforzados, Cuadriello reconoce que debería ser más exhaustiva. "Hay zonas donde se acumula suciedad y verdín, por lo que sería conveniente ampliar y profundizar las labores de limpieza y mantenerlas en el tiempo para garantizar unas vías en buen estado", indica.

En cuanto al servicio de basuras, la concejala considera que "es necesario reforzarlo, especialmente con la instalación de más contenedores soterrados, que cuentan con mayor capacidad de almacenaje, y ubicarlos en puntos estratégicos de la urbanización, sobre todo en las zonas donde se está construyendo en altura, ya que la generación de residuos es mucho mayor".

En este punto, la concejala hace un llamamiento a los vecinos, cuya colaboración es fundamental. "Existen horarios y normas para el depósito de residuos que deben respetarse, ya que de lo contrario algunas zonas acaban convirtiéndose en auténticos vertederos ilegales". En este sentido, reclama más respeto y civismo por parte de la gente y asegura que "La Fresneda siempre se ha caracterizado por una buena convivencia entre todos y esperemos que siga siendo así".