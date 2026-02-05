Jesús Cofiño, gran maestro 9º Dan de Kajukenbo, llega a La Fresneda para enseñar autodefensa, control de situaciones de riesgo y confianza personal
La actividad se desarrollará el día 28 en el polideportivo de la localidad sierense
La Fresneda acogerá un taller de autodefensa del Patronato Deportivo Municipal de Siero dirigido a personas mayores de 11 años y que tiene como objetivo "dotar a los participantes de nociones básicas de autoprotección, control de situaciones de riesgo y refuerzo de la confianza personal". Será el próximo 28 de febrero, en horario de 10.30 a 12.30 horas, en el polideportivo de la localidad, donde pueden realizarse las inscripciones contactando a través del teléfono 985 26 05 52.
La actividad la impartirá Jesús Cofiño, Grand Master 9º Dan de Kajukenbo, una disciplina de defensa personal reconocida a nivel internacional. Este tipo de iniciativas "no solo fomentan la actividad física, sino que también aportan herramientas útiles para la vida diaria y la seguridad personal”, destacó el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, que presentó el taller acompañado de Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal, y Jesús Cofiño, monitor.
Cofiño es una de las grandes figuras del Kajukenbo en España e imparte clases en Asturias de este arte marcial de defensa personal y origen hawaiano, cuyo nombre es un acrónimo de sus componentes: Karate, Judo, Kempo y Boxeo chino (Kung Fu).
Para la correcta realización del taller es imprescindible acudir con ropa deportiva. No es la primera vez que Siero promueve iniciativas de este tipo relacionadas con la autodefensa. Lugones y Pola de Siero fueron dos de las localidades donde con anterioridad ya se desarrollaron estas propuestas que suelen contar con mucha participación.
