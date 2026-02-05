El Principado ya tiene fecha para reabrir al tráfico la conexión entre la Autovía Minera y la A-64 que lleva seis meses cerrada: las obras de emergencia tienen un coste de 451.000 euros

La Consejería de Movilidad prevé reabrir a principios de marzo la conexión del enlace de Mudarri (Siero) entre la Autovía Minera y la de Oviedo a Villaviciosa (A-64) que permanece cerrada desde hace seis meses, a causa de un desprendimiento en la pared que limita la calzada. Las obras de emergencia que entran ahora en su recta final suponen una inversión de 451.000 euros y están pendientes de que se complete el saneamiento de un estribo del viaducto que hay en la zona afectada, la instalación de nuevos perfiles anclados con bulones, el relleno de los huecos con una inyección de hormigón fluido y la recuperación del muro de escamas. En total, estas labores ocuparán alrededor de un mes.

En concreto, este problema se sitúa en la salida número 17 de la Autovía Minera, la utilizada por los vehículos que circulan desde Mieres hacia Gijón para incorporarse directamente a la A-64 en sentido a Pola de Siero y al oriente de la región. El cierre de esta conexión obliga a los conductores a dejar la autovía por la salida número 18 (La Ferrera-Pola de Siero-Noreña), para, a continuación, hacer la rotonda junto a la estación de servicio El Arroyo e incorporarse de nuevo a la Minera en dirección a Mieres, con el objetivo de tomar la salida 17-A hacia la A-64, ya en sentido a la Pola. En total, casi cinco kilómetros de rodeo.

La decisión de cortar esta conexión del enlace de Mudarri fue adoptada por el Principado el pasado 27 de julio, para garantizar la seguridad de los conductores. En aquel entonces ya se supo que el problema no era menor, con lo que se estudiaron diferentes alternativas técnicas para afrontar la reparación de la zona afectada, algo que no se podrá culminar hasta dentro de un mes, según los cálculos de la Consejería de Movilidad.

Socavón

Se da la circunstancia de que esta conexión del gran enlace entre autopistas del concejo de Siero ya sufrió un corte de tráfico en 2022 por la aparición de un socavón en un lateral de la calzada. Además de la reparación del firme, aquella actuación también incluyó la mejora del drenaje para evitar la aparición de más hundimientos en el terreno.

El enlace de Mudarri entró en servicio en 2012, diez años después de la inauguración de la Autovía Minera. La actuación alcanzó un coste de 53,2 millones de euros y acumuló cuatro años de retrasos. Las demoras se fueron acumulando desde el mismo inicio de los trabajos y se agravaron con una paralización total superior al año de duración, con el objeto de atender a diferentes reclamaciones vecinales y mejorar algunos aspectos del proyecto. En el nudo se integraron los tres enlaces existentes en la zona, los de El Berrón, la Pola y Ferrera.

Durante los últimos años se han registrado numerosos cortes de carriles en la Autovía Minera, tanto por desprendimientos y socavones en el terreno como por la ejecución de obras de mejora y mantenimiento de túneles y viaductos.