El Principado ya tiene fecha para reabrir al tráfico la conexión entre la Autovía Minera y la A-64 que lleva seis meses cerrada: las obras de emergencia tienen un coste de 451.000 euros
El cierre del carril en dirección a la Pola y el oriente de la región obliga a los conductores a dar un rodeo de casi cinco kilómetros
J. A. O.
La Consejería de Movilidad prevé reabrir a principios de marzo la conexión del enlace de Mudarri (Siero) entre la Autovía Minera y la de Oviedo a Villaviciosa (A-64) que permanece cerrada desde hace seis meses, a causa de un desprendimiento en la pared que limita la calzada. Las obras de emergencia que entran ahora en su recta final suponen una inversión de 451.000 euros y están pendientes de que se complete el saneamiento de un estribo del viaducto que hay en la zona afectada, la instalación de nuevos perfiles anclados con bulones, el relleno de los huecos con una inyección de hormigón fluido y la recuperación del muro de escamas. En total, estas labores ocuparán alrededor de un mes.
En concreto, este problema se sitúa en la salida número 17 de la Autovía Minera, la utilizada por los vehículos que circulan desde Mieres hacia Gijón para incorporarse directamente a la A-64 en sentido a Pola de Siero y al oriente de la región. El cierre de esta conexión obliga a los conductores a dejar la autovía por la salida número 18 (La Ferrera-Pola de Siero-Noreña), para, a continuación, hacer la rotonda junto a la estación de servicio El Arroyo e incorporarse de nuevo a la Minera en dirección a Mieres, con el objetivo de tomar la salida 17-A hacia la A-64, ya en sentido a la Pola. En total, casi cinco kilómetros de rodeo.
La decisión de cortar esta conexión del enlace de Mudarri fue adoptada por el Principado el pasado 27 de julio, para garantizar la seguridad de los conductores. En aquel entonces ya se supo que el problema no era menor, con lo que se estudiaron diferentes alternativas técnicas para afrontar la reparación de la zona afectada, algo que no se podrá culminar hasta dentro de un mes, según los cálculos de la Consejería de Movilidad.
Socavón
Se da la circunstancia de que esta conexión del gran enlace entre autopistas del concejo de Siero ya sufrió un corte de tráfico en 2022 por la aparición de un socavón en un lateral de la calzada. Además de la reparación del firme, aquella actuación también incluyó la mejora del drenaje para evitar la aparición de más hundimientos en el terreno.
El enlace de Mudarri entró en servicio en 2012, diez años después de la inauguración de la Autovía Minera. La actuación alcanzó un coste de 53,2 millones de euros y acumuló cuatro años de retrasos. Las demoras se fueron acumulando desde el mismo inicio de los trabajos y se agravaron con una paralización total superior al año de duración, con el objeto de atender a diferentes reclamaciones vecinales y mejorar algunos aspectos del proyecto. En el nudo se integraron los tres enlaces existentes en la zona, los de El Berrón, la Pola y Ferrera.
Durante los últimos años se han registrado numerosos cortes de carriles en la Autovía Minera, tanto por desprendimientos y socavones en el terreno como por la ejecución de obras de mejora y mantenimiento de túneles y viaductos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
- Los Pitufos dan el estirón en Siero y se consolidan como iconos modernos e imagen publicitaria del concejo
- La marca de esquí y deportes de montaña más famosa arrasa con su primera tienda en Asturias, la segunda en el norte de España: 'Un espacio de referencia para equiparse bien para la práctica del outdoor
- Muralia se consolida en Siero: suma veinte grandes grafitis, despierta el interés de autores internacionales y prepara una sorpresa para este año
- Siero exige a la Consejería de Educación medidas urgentes contra el frío que sufren los alumnos del colegio Hermanos Arregui: 'La calefacción funciona perfectamente
- Siero busca desde noviembre educadoras para las bajas de la escuelina de El Carmín, pero las bolsas están agotadas, también en otros municipios
- Asturias prorroga el cierre del mercado de ganados de Pola de Siero y la prohibición de celebrar ferias en toda la región por culpa de la dermatosis de las vacas
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense