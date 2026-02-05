Siero refuerza el contrato para esterilizar gatos callejeros y prevé atender a 250 animales en un año

El Ayuntamiento de Siero anunció este jueves la adjudicación del servicio para la esterilización de gatos comunitarios de colonias felinas y su refuerzo económico. "En esta ocasión, destinaremos 25.000 euros, frente a los 10.000 del año pasado, a los que, posteriormente, se añadieron 2.000 euros más con cargo a remanentes", detalló la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti. El aumento viene motivado por el "buen resultado del servicio y el crecimiento de la demanda, que ha llevado a prever el agotamiento de la partida antes de finalizar su vigencia".

El nuevo contrato tendrá una duración de un año, y permitirá la esterilización de hasta 250 gatos y gatas de colonias registradas en el concejo, dentro del programa de Captura, Esterilización y Retorno (CER). La edil recordó que durante 2025 se esterilizaron "un total de 126 animales procedentes de 25 colonias repartidas por todo el concejo". La previsión y el objetivo de este año "es mejorar esas cifras", incidió. El precio máximo por cada servicio de esterilización será de 100 euros, IVA incluido, e incluirá las actuaciones sanitarias necesarias.

Control de población

El contrato tiene como objetivo el control poblacional de las colonias felinas del concejo mediante el método CER, recomendado por organismos especializados, que permite reducir de forma progresiva el número de animales, mejorar su bienestar y minimizar los conflictos vecinales y los problemas de salubridad.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, explicó que "el compromiso del Ayuntamiento es total en el control de la población de los felinos" y que "aumentamos la partida para llegar a más colonias, que era una demanda que nos venían haciendo desde hace tiempo".

El servicio será prestado por el Centro Clínico Veterinario Álvaro Nava, en El Berrón (Siero), inscrito en el Registro de Centros del Colegio de Veterinarios de Asturias, que cuenta con quirófano, material sanitario y capacidad para mantener en observación simultánea al menos diez animales.