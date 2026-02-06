Alba Hernández-Mirueña, fundadora de Candelarte, premio "Pueblo de Lugones": "Es un reconocimiento a toda una vida de lucha y esfuerzo"

"Por su excepcional trayectoria en Lugones (Siero) en pos de la danza y el deporte, impartiendo formación a centenares de vecinos de diferentes generaciones desde el año 2012, sin olvidar su ejemplo de emprendimiento". Estas son las principales razones por las que la Agrupación Folclórica La Sidrina ha decidido otorgar su galardón "Premio Pueblo de Lugones" a Alba Hernández-Mirueña, gerente del centro de formación y animación sociocultural CandelArte, con sede en la localidad sierense.

Hernández-Mirueña, salmantina de nacimiento, pero "sierense de corazón", asegura que recibe esta distinción con "mucha ilusión y emoción". Para ella, este premio "no solo significa un reconocimiento a todo el trabajo que he desarrollado en la localidad durante estos últimos años, promocionando la danza", sino que también se lo dedica "a todas esas mujeres que, como yo, son autónomas y que cada día luchamos por sacar nuestros sueños adelante compaginándolo con nuestra vida personal y familiar". Porque a ella, como a la mayoría, "no nos lo han puesto nada fácil".

Su incursión en la danza y el deporte no fueron fruto de la casualidad: "Desde que era muy pequeña me he interesado por ello", indica. "Antes las academias de baile no eran algo accesible a todo el mundo, porque eran relativamente caras, así que me colaba en las clases a las que iban mis amigas y hacía lo posible por hacer lo que me gustaba". Por eso, con el paso de los años, decidió "invertir todos mis conocimientos, mi tiempo y mucho más en permitir que, todo el que quisiera bailar o hacer deporte, en prácticamente cualquiera de sus modalidades, pudiera hacerlo".

De los gimnasios a su propio centro

Alba Hernández-Mirueña cuenta que "comencé dando clases en distintos centros deportivos, yendo de un lado para otro, hasta que un día se me ocurrió crear algo que lo aunara todo". Profesora de Bailes de Salón y Latinos, de Danza Urbana, de Moderno, profesora de aerobic, pilates, spinning o de Fit Kid, entre otras disciplinas, son tan solo algunas de las titulaciones que ha ido acumulando a lo largo de los años. "No puedo ofrecer unos servicios de calidad, si yo misma no tengo conocimientos sobre ellos", apunta.

El primer local lo abrió hace 15 años en Lugones, concretamente en la calle Monte Naranco. Sin embargo, "vi que aquello no dejaba de crecer, así que tuve que ampliar a una nave". Después, decidió abrir un espacio de Salud y Bienestar en la calle Antonio Machado, y "entre tanto, me ofrecieron la oportunidad de dar clases en Santoña, en Cantabria". De manera que, ahora mismo, "tengo un total de dos locales y una nave en Lugones, al que se suma el centro de Cantabria". Actualmente, cuenta con un número de alumnos, de entre 3 y "taitantos" años, que ronda las 400 personas.

Recientemente, Alba Hernández-Mirueña ha sido nombrada Delegada Territorial de la Federación Española de Baile Deportivo en Asturias por el presidente del colectivo, Luis Vañó, por introducir el Fit Kid en la región, que "cada vez cuenta con más adeptos". Tanto, que ya tiene un proyecto entre manos para que esta disciplina sea accesible en todo el Principado.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo viernes, 27 de febrero, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones y contará con las actuaciones de Acrodanza, el músico Hugo González, el Grupo de Danza Urbana de Competición y la propia agrupación organizadora del premio. El premio, consistente en una pieza única de cerámica refractaria, es obra del Taller Laborna, de Balbona (Siero), regentado por los ceramistas Florentino lglesias y Elvira López.

Nuevos retos

Hernández-Mirueña se define a sí misma como "una mente curiosa e inquieta". Esto hizo que, durante la pandemia, indagara sobre una actividad de la Federación Española de Baile Deportivo: Fit Kid. Fue entonces cuando dio con la horma de su zapato: "la unión entre deporte y danza". Así que se puso manos a la obra y consiguió obtener la titulación de Juez y la titulación máxima en España como Entrenadora de Categoría/Nivel Nacional de Fit Kid por la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD).

Desde CandelArte se creo el Primer Club Deportivo de Fit Kid , del cual es actualmente la presidenta, y ahora mismo se encuentra metida de lleno en un proyecto para "que el Fit Kid sea conocido y practicado en toda Asturias, ayudando a otras profesionales como Danza Karel; Teresa Tessier; Zapatillas Rojas o Gloria Solís para que lo introduzcan en sus escuelas". Además, continúa preparando una nueva edición de DelArt Festival y ultima los detalles para la apertura de un nuevo centro en Lugo de Llanera.

Predecesores

El Galardón Pueblo de Lugones se creó en el año 2009 para reconocer y premiar la labor y trayectoria de personas, asociaciones o colectivos que hayan destacado por su actividad en Lugones o sean reconocidos fuera del concejo. En las ediciones anteriores fueron galardonados Jorge Luis Montero "Coque", el actor Ernesto Arias, el Grupo Folclórico "Principado", la Coral Polifónica "San Félix", la Asociación Cabalgata de Reyes de Lugones (Acarlug), Luis Menéndez, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Lugones, Jose Enrique Cima, Tony Cabal, la Peña Bolística de Lugones y la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso.

Tras el parón en 2020 y 2021 por la pandemia, el galardón se retomó en 2022 premiando al músico Fran Elías. En los años siguientes, el premio recayó en las mujeres que elaboran las alfombras de flores en el Corpus y Santa Isabel, la Asociación de Servicios y Comercios de Lugones (Asecol) y el comisario Manuel Alberto Aragón.