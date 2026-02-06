Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnos del IES Escultor Juan de Villanueva aprenden a emprender: así ha sido la jornada en Pola de Siero

Los jóvenes pudieron conocer cómo se trabaja en el Coworking del Palacio 360 del Ayuntamiento y escuchar la experiencia de tres empresarios en una mesa redonda celebrada en el Auditorio

Alumnos del IES Escultor Juan de Villanueva con los representantes del Ayuntamiento, en el Palacio Marqués de Santa Cruz de Pola de Siero.

Alumnos del IES Escultor Juan de Villanueva con los representantes del Ayuntamiento, en el Palacio Marqués de Santa Cruz de Pola de Siero.

Lucía Rodríguez

Pola de Siero

Un total de 45 alumnos de los ciclos de Grado Medio y Superior de Administración de Empresas del Instituto de Educación Secundaria Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero participaron este viernes en unas jornadas de emprendimiento, organizadas por el Coworking del Palacio 360 del Ayuntamiento, en colaboración con la Antena Cameral.

Los estudiantes fueron recibidos en el Palacio Marqués de Santa Cruz por el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Comercio, Patricia Antuña.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo se trabaja en espacio municipal. Después de la visita, se trasladaron hasta el Teatro Auditorio de Pola de Siero, donde escucharon las experiencias de responsables de tres empresas en una mesa redonda organizada especialmente para la ocasión.

