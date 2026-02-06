Alumnos del IES Escultor Juan de Villanueva aprenden a emprender: así ha sido la jornada en Pola de Siero

Un total de 45 alumnos de los ciclos de Grado Medio y Superior de Administración de Empresas del Instituto de Educación Secundaria Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero participaron este viernes en unas jornadas de emprendimiento, organizadas por el Coworking del Palacio 360 del Ayuntamiento, en colaboración con la Antena Cameral.

Los estudiantes fueron recibidos en el Palacio Marqués de Santa Cruz por el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Comercio, Patricia Antuña.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo se trabaja en espacio municipal. Después de la visita, se trasladaron hasta el Teatro Auditorio de Pola de Siero, donde escucharon las experiencias de responsables de tres empresas en una mesa redonda organizada especialmente para la ocasión.