Alumnos del IES Escultor Juan de Villanueva aprenden a emprender: así ha sido la jornada en Pola de Siero
Los jóvenes pudieron conocer cómo se trabaja en el Coworking del Palacio 360 del Ayuntamiento y escuchar la experiencia de tres empresarios en una mesa redonda celebrada en el Auditorio
Lucía Rodríguez
Un total de 45 alumnos de los ciclos de Grado Medio y Superior de Administración de Empresas del Instituto de Educación Secundaria Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero participaron este viernes en unas jornadas de emprendimiento, organizadas por el Coworking del Palacio 360 del Ayuntamiento, en colaboración con la Antena Cameral.
Los estudiantes fueron recibidos en el Palacio Marqués de Santa Cruz por el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Comercio, Patricia Antuña.
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo se trabaja en espacio municipal. Después de la visita, se trasladaron hasta el Teatro Auditorio de Pola de Siero, donde escucharon las experiencias de responsables de tres empresas en una mesa redonda organizada especialmente para la ocasión.
- El Principado ya tiene fecha para reabrir al tráfico la conexión entre la Autovía Minera y la A-64 que lleva seis meses cerrada: las obras de emergencia tienen un coste de 451.000 euros
- Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
- Los Pitufos dan el estirón en Siero y se consolidan como iconos modernos e imagen publicitaria del concejo
- El corte de una conexión del enlace de Mudarri (Siero) entre la Autovía Minera y la A-64 obliga a los conductores a dar un rodeo de cinco kilómetros desde hace seis meses
- Siero exige a la Consejería de Educación medidas urgentes contra el frío que sufren los alumnos del colegio Hermanos Arregui: 'La calefacción funciona perfectamente
- Siero busca desde noviembre educadoras para las bajas de la escuelina de El Carmín, pero las bolsas están agotadas, también en otros municipios
- Asturias prorroga el cierre del mercado de ganados de Pola de Siero y la prohibición de celebrar ferias en toda la región por culpa de la dermatosis de las vacas
- La Fresneda denuncia que siguen sin tomarse medidas ante la saturación del colegio y reclama a Educación que actúe ya