Balance municipal en Siero

Los equipos de atención a la familia dieron apoyo a 172 menores en 2025

«Ha bajado el número de casos, pero los problemas fueron más complicados en adolescentes y salud mental», destaca la psicóloga Nancy Fonseca

María José Fernández y Nancy Fonseca, este viernes, en el Centro Polivalente de Lugones.

María José Fernández y Nancy Fonseca, este viernes, en el Centro Polivalente de Lugones. / A. S.

Lucía Rodríguez/P. T.

Lugones (Siero)

Baja el número de menores en situación de riesgo en Siero que son atendidos por el Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF), que prestó respaldo a un total de 172 en 2025, once menos que en el ejercicio anterior. Desciende también la cifra de familias que recurrieron a este servicio, que pasan de las 113 de 2024 a las 95 del año pasado, esto es,18 menos. Mientras, los menores con expediente de protección activo son 23, los mismos que hace un año.

Estos datos son los que presentó este viernes la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, sobre la actividad de un equipo cuya finalidad es apoyar y complementar a los Servicios Sociales municipales "en la ejecución de los programas dirigidos a familias con menores en situación de riesgo, así como mejorar las relaciones familiares y evitar situaciones de desprotección del menor, consiguiendo la permanencia en su medio, y aplicando medidas de protección".

"Mejoran la calidad de vida"

Fernández destacó la importancia que para el gobierno local “tiene la labor que desempeñan estos equipos, porque hacen que la calidad de vida de nuestras familias sea mucho mejor". "Somos un municipio enfocado también a las personas y se trata de dotar a las familias de recursos y de herramientas para poder desenvolverse en su día a día de la mejor manera posible".

La edil estuvo acompañada de la psicóloga del equipo, Nancy Fonseca, que se refirió al perfil de los casos con los que trabajan. Lo más común, indicó, son las situaciones de divorcios conflictivos y la repercusión que tiene en los menores. También se refirió a que en la edad adolescente son problemas habituales y en auge los problemas de salud mental, con casos de intentos de suicidio, si bien no cuantificó el número ni el incremento que se habría producido en los últimos tiempos.

"Ha bajado un poco el número de familias, pero sí que igual la problemática fue un poco más complicada, sobre todo en tema de adolescentes y salud mental", señaló Fonseca.

La mayor parte de los casos que llegan al equipo de intervención técnica de apoyo a la familia de Siero lo hacen a través de los centros educativos y se remiten a la trabajadora social al percibir situaciones de riesgo. También llegan de la policía o de los servicios de salud mental, destacaron los responsables del servicio. En casos puntuales, añadieron, pueden llegar incluso de los propios progenitores.

El primero de los ayuntamientos asturianos

Los equipos de intervención técnica de apoyo a la familia dependen directamente de los municipios, "y su actuación se concreta en la prestación de servicios profesionales socioeducativos, psicológicos y rehabilitadores orientados a incrementar la autonomía, las competencias sociales y las relaciones de convivencia de las familias e individuos que participen en el programa", destacaron desde el Ayuntamiento de Siero, el primero que se puso en marcha en Asturias, prestando servicio desde 1997.

Estos equipos hacen una labor de trabajo directo con las familias y menores, y también con otros servicios como el sanitario, así como con colegios e institutos, además de colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.

