Ya hay fecha para la conclusión de las obras en la estación de la antigua Feve en la Pola: estos son los plazos tras más de cuatro años de retrasos y paralizaciones

Mediados de año, entre mayo y junio. Este es el plazo para culminar las obras de mejora de la accesibilidad y la seguridad en la estación de ferrocarril de la antigua Feve en la Pola, de nuevo en marcha tras una larga paralización de más de cuatro años. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto en manos de la empresa pública Tragsa la conclusión de los trabajos, lo que requiere aún una inversión de 1,1 millones de euros y entre cuatro y cinco meses de labor.

La reanudación de los trabajos ha costado más de lo que estaba previsto inicialmente debido a la necesidad de adecuar el proyecto a la parte de la obra que hizo la empresa de la primera adjudicación. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, una vez cumplimentada toda la tramitación previa, las obras se pusieron de nuevo en marcha a mediados del pasado diciembre. Los operarios de Tragsa se van a emplear durante los próximos meses en completar el paso elevado, cumpliendo las exigencias en cuanto a protección antivandálica y de las catenarias. A partir de ahí, se instalarán los dos ascensores incluidos en el proyecto, con una capacidad para ocho personas cada uno de ellos, así como las escaleras fija para subir a la pasarela, que contará con plataformas de acceso en ambos andenes. Entre las actuaciones que quedaron pendientes figura también la conclusión de un nuevo cierre en la calle El Molín y de la solera longitudinal del andén número dos para evitar la entrada de vegetación.

Paralización

El proyecto de obras de mejora de la accesibilidad de la estación de Pola de Siero, incluida en la línea de cercanías Oviedo-Infiesto, se licitó en julio de 2020, con un presupuesto base fijado en 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses. La empresa asturiana Construcciones Estévez Mena fue se hizo con el encargo del Adif gracias a una oferta de 1,2 millones de euros. El contrato tenía como objetivo favorecer la movilidad de todos los usuarios por las instalaciones de la estación, incluyendo la construcción de una pasarela elevada y conectada por ascensores y escaleras fijas, eliminando así el cruce de los viajeros a nivel de vía.

Las obras se iniciaron con normalidad. Sin embargo, los problemas que primero se achacaron a la necesidad de realizar ajustes en los costes y, después, a deficiencias en el ascensor principal, cuya estructura se había levantado parcialmente, condujeron a la ralentización y posterior paralización de los trabajos, que quedaron oficialmente cancelados el 18 de enero de 2022.

La pasarela elevada sobre las vías de la estación que quedó sin terminar. / J. A. O.

La actuación quedaba entonces pendiente de un modificado del proyecto original. Sin embargo, el tiempo fue pasando, los trabajos no se reactivaron y el Adif decidió resolver el contrato con la adjudicataria. Posteriormente, encargó a la empresa pública Tragsa, por algo más de un millón de euros, que rehiciese el proyecto original y procediera a la ejecución de las obras pendientes, algo que ya está en marcha.

Proyectos pendientes

Con las obras de mejora de la seguridad en la estación de la Pola de nuevo en marcha, Siero queda pendiente de la puesta en marcha de otros importantes proyectos para la recuperación de la línea de cercanías de la antigua Feve entre Oviedo e Infiesto, en declive desde hace más de una década. Así, en los próximos meses debería producirse la firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Adif para la eliminación de varios pasos a nivel en el concejo, entre ellos el de El Bayu.

Tampoco debería de tardar mucho la adjudicación de las obras de duplicación del tendido entre la Pola y La Carrera, de 1,9 kilómetros de longitud y el único que queda en vía única de la capital sierense a Oviedo. La actuación salió a licitación en 23,5 millones de euros. La mesa de contratación ya abrió el pasado mayo las nueve ofertas presentadas por las empresas, pero todavía no se ha procedido a contratar una actuación que se considera clave para poder mejorar el servicio ferroviario de la capital sierense.

Noticias relacionadas

El otro gran proyecto para esta línea de cercanías consiste en la renovación integral de la vía entre Colloto e Infiesto. Las obras se adjudicaron por 23,5 millones de euros en noviembre de 2022, con un periodo de ejecución estimado en 24 meses. El plazo ya expiró hace más de un año y los trabajos apenas han avanzado, debido a la necesidad de hacer un importante modificado en el proyecto e incluir actuaciones no recogidas en el proyecto. El reciente acopio de materiales a pie de vían hacen prever que los trabajos arrancarán con normalidad en breve.