Siero se moviliza frente al cáncer: 40 personas apoyan a la Asociación Galbán en una jornada de ejercicio y buenos hábitos en la Pola

Siero se moviliza por una causa solidaria. Elena Ramos, monitora de yoga y pilates, ha logrado movilizar a cuarenta personas para que este domingo, a partir de las diez de la mañana, participen en una jornada de actividades centradas en el ejercicio y los buenos hábitos cuyo objetivo es recaudar fondos para destinarlos a la Asociación Galbán, de familias de niños con cáncer de Asturias.

El evento, que se llevará a cabo en el restaurante Premier de la Pola, dará comienzo a las 10.00 horas con una clase de barre, una disciplina que combina yoga, pilates y ballet. Además, también se celebrará un taller de belleza y un desayuno en grupo para recuperar fuerzas. Para participar, los interesados se inscribieron abonando 20 euros, que se destinarán a Galbán para apoyar a las familias de menores afectados por el cáncer.

"Aprovechando que arranqué con el centro de yoga, quería organizar un evento que aporte un granito de arena para apoyar a las personas que padecen cáncer", señaló Ramos, al frente del negocio "E6 Espacio de pilates, máquinas y barre". Ella misma, siempre que puede, participa en todos los eventos de Galbán. Precisamente, esa motivación la llevó a organizar una actividad que, mediante el deporte y la salud, le permitiese recaudar fondos.

"La idea es llevar a cabo una jornada saludable, crear vínculos entre las peronas y, si alguien no tiene constancia de esta asociación, que la descubra y conozca todas las actividades que llevan a cabo", apuntó Ramos, para la que el volumen de participantes fue una gran noticia.

"Me sorprendió muchísimo. Rondamos los cuarenta participantes pero incluso hay gente que se quedó fuera porque no tenemos más aforo. A la gente le interesa y lo ve como una oportunidad de aportar a una buena causa", indicó Ramos.