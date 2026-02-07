Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siero tiene abierto hasta el 16 de febrero el plazo para inscribirse en los concursos de disfraces: estos son los recorridos que harán en la Pola y Lugones

El Ayuntamiento repartirá 4.800 euros en premios en metálico, 2.400 en el certamen de cada localidad

El carnaval desborda La Pola y Lugones: asi han sido las celebraciones sierenses

El carnaval desborda La Pola y Lugones: asi han sido las celebraciones sierenses

El carnaval desborda La Pola y Lugones: asi han sido las celebraciones sierenses / A. G.-O./R. A. G.-O.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Siero tiene abierto hasta el 16 de febrero el plazo para inscribirse en los concursos de disfraces de la Pola y de Lugones, en los que se repartirán 4.800 euros premios en metálico (2.400 en el de cada localidad) y cuyas bases advierten de que no se admitirá la participación de animales ni atuendos de contenido xenófobo, sexista o discriminatorio. Los participantes estarán obligados a completar la totalidad del recorrido propuesto por la organización, quedando descalificados los grupos que no lo completen.

En Lugones los concursantes tienen que presentarse a las 16.30 horas en el punto de salida del desfile (calle Leopoldo Lugones, 31 puerta principal del Centro Polivalente). El itinerario dará comienzo a las 17.00 horas y discurrirá por las calles Leopoldo Lugones, Lope de Vega, Avenida de Viella, Avenida de la Constitución hasta llegar a la nueva Plaza Central de Lugones.

En Pola de Siero, los participantes deben estar a las 16:30 horas en el Auditorio, en la zona de la puerta 2 (C/ Avenida Langreo), de donde sale el desfile a las 17.00 horas. En este caso, el recorrido está establecido por Alcalde Parrondo hasta la rotonda Don Pelayo para entrar por el lateral a la Plaza Cubierta.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

Los fallos de los respectivos jurados se harán públicos a las 19.00 horas en la carpa de la Plaza Central de Lugones y la Plaza Cubierta de Pola de Siero. En ambas localidades se reparten un total de 2.400 euros en premios.

En Lugones, la categoría A dispone de 290 euros para el primer premio, 190 para el segundo, 120 para el tercero y dos áccesit de 60 euros cada uno. En la categoría B son 600 euros para el primero, 450 para el segundo, 300 para el tercero y hay dos áccesit de 165 euros cada uno.

En la Pola, en la categoría A hay 350 euros para el primer premio, 200 para el segundo, 120 para el tercero y dos áccesit de 60 euros cada uno. En la B el primer premio está dotado con 540 euros, el segundo con 440 euros, el tercero con 300 y hay dos áccesit de 165 euros cada uno.

La elección de disfraces de los grupos tendrá que escenificar una temática común y/o ser complementarios, indican las bases.

Sede electrónica, registro o correo certificado

Las inscripciones se harán en Sede electrónica municipal (www.ayto-siero.es) o en registro municipal, registro de la Casa de Cultura polesa o registro de otro órgano administrativo. También pueden enviarse por correo certificado (presentar abierto sobre para estampar sello en la solicitud). tanto las bases como el boletín de inscripción que hay que presentarse pueden descargarse en la web del Ayuntamiento de Siero (https://www.ayto-siero.es/antroxu-2026/).

Noticias relacionadas

Además del concurso, el Ayuntamiento de Siero cuenta con otras actividades para el Antroxu. Para consultar el programa completo en las distintas localidades del municipio pincha aquí.

