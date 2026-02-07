Siero reduce hasta los 12,48 días el periodo medio de pago de facturas a sus proveedores: "La agilidad es fundamental"

El Ayuntamiento de Siero saca pecho en materia de pago medio a proveedores. El primer teniente de alcalde, Javier Morán, y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, destacaron este sábado que la media de tiempo en la que el Consistorio abonó las facturas debidas a las empresas durante el último trimestre de 2025 se sitúa en 12,48 días. Así, el municipio cumple reduciendo en más de la mitad el plazo legal, que es de 30 días.

En cuanto a los pagos realizados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el Ayuntamiento y sus organismos autónomos abonaron facturas por un importe total de 12.126.203,86 euros. En concreto, el Ayuntamiento pagó 10.836.276,89 euros, la Fundación Municipal de Cultura 353.907,17 euros y el Patronato Deportivo Municipal otros 936.019,80 euros. En total, durante este trimestre se realizaron 2.219 operaciones de pago entre todas las entidades mencionadas.

Una media en constante mejoría

En el conjunto de 2025, el periodo medio de pago mantuvo una evolución descendente a lo largo de los cuatro trimestres, pasando de 15,03 días en el primero a 14,16 en el segundo, 13,33 en el tercero y 12,48 días en el cuarto, el mejor dato del año, destacaron los ediles. Durante todo el ejercicio, el Ayuntamiento y sus organismos autónomos abonaron facturas por un importe global cercano a los 34 millones de euros.

El primer teniente de alcalde destacó que "seguimos rebajando el pago a proveedores, algo que nos parece fundamental". Ser ágiles con las empresas a la hora del pago es clave, ya que permite mover la economía y beneficiarlas, manteniéndonos muy por debajo del máximo legal de 30 días", concluyó.