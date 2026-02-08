La Escuela de Ciclismo Viella presenta la temporada: "Estamos felices y orgullosos, con ilusión y ganas de trabajar"

Con trofeos bajo el brazo y la ilusión de festejar su vigésima quinta temporada. Así celebró la Escuela de Ciclismo Viella (Siero) su gala anual, ayer, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, en un acto en el que los 55 ciclistas y el equipo femenino disfrutaron del calor de los aplausos de sus familiares con la vista puesta en las competiciones, que darán comienzo el próximo mes de marzo. Además, la entidad se refirió con mucha emoción a la creación del Memorial «Andrés Merediz», colaborador fallecido a quien quisieron recordar con una placa que le entregaron a su hija, Miriam Merediz.

«Estamos felices y orgullosos, seguimos con ilusión y ganas de trabajar», señaló el presidente de la Escuela Ciclismo Viella, Francisco Fuentes, quien tuvo palabras para la infancia y juventud que practica esta disciplina, a quienes conminó a esforzarse en los entrenamientos y carreras «con buena actitud y comportamiento, eso es lo mejor que podemos hacer». Asimismo incidió en la capacidad del deporte para mantener a los jóvenes al margen de las pantallas.

La gala presentó a cada uno de los ciclistas comenzando por el equipo femenino, con diez chicas de 15 a 18 años en categorías cadete y juvenil procedentes de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Aragón. Una a una subieron al escenario, mientras se comentaban algunos de sus últimos logros deportivos, así como el hecho de haber obtenido el galardón al mejor club femenino de Asturias en la reciente Gala del Ciclismo Asturiano.

Promesas y principiantes

Acto seguido comenzaron a subir los deportistas de la Escuela Ciclista Viella. Un total de 55 niños y niñas de entre 5 y 14 años. Los primeros en recibir el calor del público fueron los integrantes de la categoría promesas, seguidos por principantes, alevín e infantil.

Además de la directiva y familiares del club, asistió a la gala la concejala de Infraestructuras de Siero, Sonia Lago, y el edil de Deportes, Jesús Abad, quien felicitó al club por su dedicación a la promoción del deporte base en el municipio desde hace 25 años: «Poco hay qué decir, emociona ver esto porque tener 55 niños y niñas no es una cosa que viene de un año para otro».

Tampoco quiso perderse el acto el presidente de la Federación de Ciclismo del Principado, Manuel Prieto «Lolo», quien dio la enhorabuena por los éxitos cosechados: «Es un club referente en Asturias y en España, que trabaja mucho».

Tras las intervenciones se proyectó un vídeo con fotografías de los últimos 25 años del club que hizo vibrar a los asistentes. A los actos acudieron también dos deportistas que pasaron por la escuela, Lucía González y Samuel Fernández.

La ciclista asturiana, que quedó subcampeona del Campeonato de España de Ciclocross en 2025 y acaba de llegar del Mundial celebrado este pasado enero en Holanda, celebró la cantidad de jóvenes que se suman a las filas del club: "Disfrutar, aprender a manejar la bici y sobre todo pasarlo bien con ella".

Disfrutar sin presiones

También Fernández, ciclista profesional del equipo Caja Rural, tuvo unas palabras para los jóvenes pero, en especial, a los padres. "Quiero transmitir a los padres tranquilidad porque a veces se piensa que se tiene al mejor en casa y no es así, por eso quiero hacer un recordatorio de que no es tan importante que ganen o no, tienen que disfrutar sin presión ninguna", afirmó.

La Gala de la Escuela Ciclista Viella culminó con actuaciones musicales de un trío de aire y la Banda de Gaitas de Pravia, poniendo el colofón a la emocionante tarde para los ciclistas del equipo sierense que, tal y como anunció su presidente, comenzarán las carreras el próximo marzo en Navia. Una temporada en la que esperan seguir cosechando trofeos y llevando los valores del ciclismo a los mas jóvenes.