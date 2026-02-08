Los Sidros y Comedies de Valdesoto prenden en Bimenes y bautizan al alcalde yerbato: "Si tas falando d’Aitor, sería el pitufu folloneru"

Los Sidros y Comedies arraigan con fuerza en Bimenes. Hace más de un lustro que la Asociación "El Cencerru" de Valdesoto (Siero) llevó esta antiquísima tradición al concejo vecino y que tres de los cinco sidros que participaron en los actos fueran naturales del municipio yerbato fue este domingo un orgullo para todos. Por ello, durante la popular cita cargada de bromas, trastadas y buen humor, hubo llamadas a que la gente se siga sumando a la mazcarada para mantener vivo este valioso legado cultural.

Así fue la visita de los Sidros y Comedies de Valdesoto a Biemenes /

"Apetece muchísimo e ilusiona poder participar, porque ayuda a mantener nuestras tradiciones, sobre todo por la gente mayor, porque es lo que conocieron de jóvenes y les hace mucha ilusión", comentó Borja Martínez, uno de los yerbatos que acudió por segundo año consecutivo como sidro en Bimenes.

Precisamente fueron los mayores de la parroquia de Suares los primeros en disfrutar de los Sidros y Comedies. Allí comenzó la mazcarada con los sorprendentes saltos de los Sidros y las ocurrencias para hacer reír y disfrutar al público de los personajes de Comedies. Todo ello acompañado por la Banda de Gaitas "Los Yerbatos".

Después, el recorrido siguió por las calles de San Julián, frente a la iglesia, donde estaba congregada la gente para echarse unas risas con la comitiva. Entre ellos se encontraba el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el alcalde del concejo, Aitor García, además de otros regidores de la comarca y diputados autonómicos.

Barbón se hizo con la vara

Los Sidros y Comedies aprovecharon para hacer de las suyas: robaron prendas, dieron algún que otro susto a los más pequeños y ni siquiera Barbón se libró de sus hazañas. Fue bendecido por el cura con un agua bendita que terminó llegando a todas partes. Pero el presidente no se quedó atrás y entró en el juego. En una de las habituales bromas que hacen los Sidros con los palos que portan, Barbón actuó rápido y acabó haciéndose con la vara tras un ligero forcejeo.

Así, con buen ánimo, se dirigió la comitiva hasta la explanada del polideportivo municipal, donde esperaba más gente para disfrutar de las obras teatrales del Domingu de Sidros y Comedies, que ya se presentaron el pasado mes de enero en Valdesoto. Las representaciones estuvieron marcadas por la visita de la familia real a la localidad sierense con motivo de la concesión del premio "Pueblo Ejemplar" de Asturias en 2025.

No obstante, en Bimenes, el texto "Faciendo lo que mos da la real... comedia", de Ramón Oliva, se adaptó para tener ciertos guiños al concejo. Así fue que le buscaron acomodo al alcalde yerbato y tiraron de los pitufos, tan de moda en Siero tras la colocación de varias figuras gigantes en Lugones, La Pola y El Berrón. "Si falamos de Bimenes, ¿Cuál ye’l pitufu apropiau?", preguntó el personaje del cura a la ama. "Voi contestate, señor, d’un mou exautu y certeru. Si tas falando d’Aitor: El pitufu folloneru", respondió.

"Pensar o solmenar"

Pero la cosa no quedó ahí, el personaje de la criá entró al trapo con más versos: "Déxame facer memoria, que nestos años pasaos hai detrás abonda historia de percances y xulgaos. Selo con mucha certeza que ye experto ensin duldar usando la so cabeza pa pensar o solmenar", dijo, arrancando las risas de los asistentes. Al final, a García le pusieron otro nombre. El personaje de la vieya lo dejó claro: "Pos con tou esto alredor veo-y munchu más sintíu llama-y al alcalde Aitor el pifutu entreteníu".

También dejaron el pabellón muy alto los más jóvenes de Valdesoto que actúan en las obras con afilados versos: "Los Escolinos de Faes" con "Por fin la comedia ye real", de Pergentino Martínez, y la Mocedá de "El Cencerru" con "Exemplares hai munchos" de Fani Moro Montequín. Estos dos grupos son el claro ejemplo de cómo mantener una tradición viva pese al paso del tiempo.

Es lo mismo que se pretende en Bimenes. El empuje de "El Cencerru" para devolver esta mazcarada al concejo yerbato va prendiendo entre los vecinos con los tres de los cinco sidros de esta edición naturales del municipio. Tres jóvenes que han dado un paso al frente para ponerse en la piel de los Sidros y dar continuidad a esta ancestral tradición, ligada a los símbolos de antiguos ritos parateatrales que se celebran para festejar el paso del invierno a la primavera.

Noticias relacionadas

Los sidros yerbatos hacen un llamamiento para que otros jóvenes y niños de Bimenes se sumen a participar en la mazcarada. Los motivos son claros: se lo pasan muy bien y hacen disfrutar al resto. "Haría falta un poco más de gente para mantenerla, porque vamos tirando, pero se necesita que venga más gente, porque si no estas cosas suelen perderse y es una pena", recalcó, pletórico, Borja Martínez, orgulloso de haber dado continuidad a una de las tradiciones más ancestrales de Bimenes.