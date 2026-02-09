Siero da la licencia de obra de mayor cuantía en lo que va de año, una inversión de 3,1 millones que CAPSA hará en Granda

Siero acaba de conceder la licencia de obras para una inversión de 3, 1 millones de euros que la Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) va a realizar en Granda para adecuar la instalación contra incendios en dos de los edificios de la factoría. En realidad, esta actuación es solo una parte de un plan de mejoras más ambicioso, con un periodo de desarrollo temporal de cinco años, y que cuenta con otras dotaciones presupuestarias adicionales. La suma que se va a invertir ahora asciende, en concreto, a 3.158.004,35 euros, lo que supondrá 179.000 euros de ingresos para las arcas municipales en concepto de tasas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

La intervención para la que se ha obtenido licencia municipal afecta al almacén automático antiguo, de más de 12.000 metros cuadrados, y al nuevo, de 2.245 metros cuadrados. En ambos casos se trata de actuaciones para adaptarlos a normativas y plan contra incendios y en el marco de un proyecto global en este sentido que se va desarrollando en distintos momentos y seguirá hasta completar el conjunto de la factoría.

El tirón edificatorio

Esta inversión es una de las mayores que se realizan en este comienzo de año en Siero, que mantiene una previsión de crecimiento de ingresos por tasas, licencias y actividad derivada de obras y construcción.

Además de los proyectos empresariales como este, la edificación es una de las grandes fuentes de ingresos del Ayuntamiento, alimentada por el tirón de localidades como Lugones y La Fresneda, principalmente, donde hay proyectadas o ya en marcha cientos de nuevas viviendas y se sigue desarrollando suelo con destino a usos residenciales dada la alta demanda que se registra en el municipio, donde también se está impulsando vivienda de protección, para alquileres de precios asequibles, en puntos como Lugones.

Esta situación de bonanza de la actividad económica se plasma en las estimaciones de ingresos en los presupuestos municipales. Así, para este 2026 las cuentas de Siero prevén que vía ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) entren a las arcas municipales un total de 2, 2 millones, lo que supone un incremento del 18 por ciento respecto a lo presupuestado en 2025. No obstante, el pasado año la previsión se superó con creces, pues en verano se habían ingresado ya más de 2,8 millones de euros.

En lo que respecta al IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), el que se abona por actividades de negocios y dedicaciones profesionales como autónomos, también la previsión de recaudación aumenta. Para 2025 se planficaron 2.530.000 euros y para 2026 se han estimado 2.726.855.