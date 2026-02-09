Siero trabajará de noche en el puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa en la zona de Granda y Bobes

El Ayuntamiento de Siero ya ha iniciado los trabajos de urgencia para solucionar los problemas estructurales detectados en un puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64), concretamente el que comunica las parroquias de Granda y Bobes a la altura del punto kilométrico 28.250 de la vía. Así lo anunciaron este lunes los responsables municipales, que precisaron que las obras se realizarán de noche para causar las mínimas molestias posibles a los usuarios. La actuación, que conlleva cortes puntuales de carril, cuenta con un presupuesto de 60.389 euros y consistirá en la instalación de una malla metálica de protección frente a desprendimientos para evitar la caída de fragmentos a la autovía.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Comercio, Patricia Antuña, destacaron que, según el informe técnico municipal, esta medida permitirá minimizar los riesgos para el tráfico mientras se define la reparación integral de la estructura. El Ayuntamiento cuenta con el visto bueno de los técnicos del Ministerio de Transportes para la ejecución de esta solución provisional, mientras se tramita la autorización formal, debido al carácter urgente de la actuación.

"Actuamos por responsabilidad"

“Dada la situación y la emergencia, nos adelantamos con esta solución provisional. Van a ser cuatro noches, una por carril de la autopista, en horario nocturno, para afectar lo menos posible al tráfico", señaló Rodríguez, que se refirió a que este puente formó parte del proyecto estatal de desarrollo de la autovía y data de 1992.

"Otros puentes del mismo tramo han tenido problemas similares y ya fueron reparados por el ministerio. Nosotros defendemos que tienen que hacerse cargo de los puentes desde el momento que haya deterioro, pero hacemos esta actuación por responsabilidad”, subrayó el teniente de alcalde.

Noticias relacionadas

El sistema previsto para actuar de urgencia se basa en la instalación de una malla metálica galvanizada, anclada con cables y pernos a la propia estructura del puente. La intervención se realizará en horario nocturno, con cortes puntuales de carril en la autovía coordinados con la Demarcación de Carreteras.