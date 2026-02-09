Las tres bandas asturianas que tocarán en el Cavern Club de Liverpool ofrecen un adelanto del concierto en Siero: será el 21 de febrero, en el polivalente de Lugones

Una delegación de bandas asturianas acudirá a Liverpool para participar en el concierto de hermandad que anualmente se celebra en el mítico The Cavern Club, local donde The Beatles tocaban durante sus inicios. Este viaje de grupos de la región para actuar en la ciudad británica surgió hace ya una década de la iniciativa de Jesús García, propietario del Lennon's Bar de Lugones. Por tanto, esta será la décima edición del evento, destacó su promotor este lunes, durante la presentación de lo que será este y otro concierto que de manera previa tendrá lugar en Siero.

"Este año será especial, por ser nuestro décimo aniversario", comentó orgulloso Jesús García, impulsor también junto con el Ayuntamiento del concierto previo en el Centro Polivalente de Lugones, el 21 de febrero, a las 19.30 horas. Actuarán los grupos asturianos "Blackout", "Valvulina" y "Black Stokers", a modo de presentación del que ofrecerán estas mismas bandas en el club inglés los próximos 16 y 17 de mayo.

El concierto de Lugones supone la primera vez que las tres formaciones musicales tocarán juntas antes de acudir a Liverpool. "Es una especie de ensayo general, donde la gente tendrá la oportunidad de disfrutar de lo que se verá allí", explicó García.

Cita especial con "varias sorpresas"

Señaló, además, que el de este año en Inglaterra será especial y "tenemos preparadas varias sorpresas". Entre ellas, destacó "la colaboración durante el concierto en la localidad inglesa de personas muy relevantes, tanto del club como del mundo de la música".

La actuación que tendrá lugar en el Centro Polivalente de Lugones será de carácter gratuito, con la única limitación del aforo de la sala.

La presentación de la cita en Lugones estuvo a cargo de la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, que incidió en "el trabajo llevado a cabo por Chus García durante todos estos años para" llevar el nombre de Siero, y concretamente el de Lugones, más allá de nuestras fronteras". Estuvo también presente la directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, Isabel González.