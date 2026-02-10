"Capi" enamora con su lección de amor a la vida en Lugones ante 400 escolares de centros educativos de Siero
Estudiantes de los colegios públicos Santa Bárbara, La Ería, El Carbayu y Granda, además del Instituto Astures, pudieron conocer de primera mano la historia del exatleta
Lucía Rodríguez
Alrededor de 400 escolares de Siero acudieron este martes a la charla de José Luis Capitán, "Capi", diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde 2014. El acto, que tuvo lugar en el Centro Polivalente de Lugones, reunió a estudiantes de los colegios públicos de La Ería, Santa Bárbara, El Carbayu y el Instituto de Educación Secundaria Astures, todos ellos de Lugones, y del colegio público de Granda.
Durante el acto, que Capitán va desarrollando en distintos puntos de Asturias bajo el título "Enamorados dELA vida", los asistentes pudieron conocer la historia personal del exdeportista, un gran ejemplo de superación, en el que contó cómo era su vida diaria y cómo, a pesar de su enfermedad, "los sueños se pueden cumplir".
Extender los actos a más público
La concejala Sonia Lago, que asistió a la charla, destacó la importancia de estas conferencias, que llevan a "Capi" a colegios de toda Asturias: "Es una gran cura de humildad y creo que deberían hacerse no solo para público de niños en edad escolar, sino también para personas adultas".
