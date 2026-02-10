Colocada parte de la malla para evitar los desprendimientos en el puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64)
Los trabajos se han desarrollado en la noche del lunes al martes para causar las menores molestias posibles a los conductores
Ya está colocada parte de la malla metálica de protección frente a desprendimientos en el puente situado sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64), concretamente el que comunica las parroquias de Granda y Bobes a la altura del punto kilométrico 28.250 de la vía. Se ha puesto durante la noche del lunes al martes, como parte de la actuación de energencia que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Siero ante el riesgo de que se desprendan fragmentos de hormigón que puedan caer a la calzada.
Los trabajos, que suponen cortes puntuales de la vía, se realizan de noche para causar las mínimas molestias posibles a los conductores, cuentan con un presupuesto de 60.389 euros. La actuación consiste en la colocación de una solución provisional para evitar la caída de fragmentos desde los pretiles del tablero a la calzada inferior, tras detectarse deterioros que ya han provocado desprendimientos.
El gobierno municipal insiste en que desarrolla la obra "por responsabilidad", aunque se trata de un actuación provisional y el Estado deberá acometer otra para resolver los problemas de manera definitiva.
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- El Principado ya tiene fecha para reabrir al tráfico la conexión entre la Autovía Minera y la A-64 que lleva seis meses cerrada: las obras de emergencia tienen un coste de 451.000 euros
- Siero da la licencia de obra de mayor cuantía en lo que va de año, una inversión de 3,1 millones que CAPSA hará en Granda
- El corte de una conexión del enlace de Mudarri (Siero) entre la Autovía Minera y la A-64 obliga a los conductores a dar un rodeo de cinco kilómetros desde hace seis meses
- Siero exige a la Consejería de Educación medidas urgentes contra el frío que sufren los alumnos del colegio Hermanos Arregui: 'La calefacción funciona perfectamente
- La Fresneda denuncia que siguen sin tomarse medidas ante la saturación del colegio y reclama a Educación que actúe ya
- Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense