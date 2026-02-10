Colocada parte de la malla para evitar los desprendimientos en el puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64)

Ya está colocada parte de la malla metálica de protección frente a desprendimientos en el puente situado sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64), concretamente el que comunica las parroquias de Granda y Bobes a la altura del punto kilométrico 28.250 de la vía. Se ha puesto durante la noche del lunes al martes, como parte de la actuación de energencia que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Siero ante el riesgo de que se desprendan fragmentos de hormigón que puedan caer a la calzada.

Operarios, colocando la malla en el puente. / A. S.

Los trabajos, que suponen cortes puntuales de la vía, se realizan de noche para causar las mínimas molestias posibles a los conductores, cuentan con un presupuesto de 60.389 euros. La actuación consiste en la colocación de una solución provisional para evitar la caída de fragmentos desde los pretiles del tablero a la calzada inferior, tras detectarse deterioros que ya han provocado desprendimientos.

El gobierno municipal insiste en que desarrolla la obra "por responsabilidad", aunque se trata de un actuación provisional y el Estado deberá acometer otra para resolver los problemas de manera definitiva.