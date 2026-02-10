Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concluye la obra de la segunda fase del saneamiento de Samartino, en Siero, que dará servicio a 150 vecinos

La actuación se suma a la ya ejecutada para atender a otros 177 residentes en la zona

Juan Carlos Álvarez, Javier Rodríguez, Alejandro Villa, Isabel Fernández y Benigno Fernández, en la zona de la obra.

Juan Carlos Álvarez, Javier Rodríguez, Alejandro Villa, Isabel Fernández y Benigno Fernández, en la zona de la obra. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Concluyen las obras de la segunda fase del saneamiento de Samartino, en Siero. El Ayuntamiento ha finalizado una actuación que, tras una inversión de 727.074 euros, dará servicio a 150 vecinos. El proyecto da continuidad al ya ejecutado en una primera fase y que benefició a otros 177 residentes de la zona. El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez Morán, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, visitaron este jueves el área para hacer balance de una iniciativa que conectará varios núcleos de esta parroquia al colector general del Rio Seco.

Estas últimas obras tienen especial repercusión sobre el núcleo de Muncó, donde se han casi tres kilómetros de nueva tubería. Se han construido 104 pozos de registro además de reponer todos los caminos afectados una vez finalizadas las obras.

“Esta actuación en Muncó dará servicio a 50 casas, es decir, a unos 150 vecinos. Junto con la anterior fase, ya llevamos 1.400.000 euros invertidos en esta zona. Esto demuestra una vez más la apuesta del Ayuntamiento por el saneamiento en la zona rural, como no puede ser de otra manera, y como así sucederá en próximas licitaciones a lo largo de este ejercicio 2026". explicó Rodríguez.

Noticias relacionadas

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 82 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas. El Consistorio cerró 2025 con una inversión superior a los 4,7 millones de euros en esta materia.

