Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala Deporte La Nueva EspañaSector lácteo en AsturiasVacuna de la gripeCasona de Sestelo
instagramlinkedin

Desbrozan la "rotonda del mapamundi" en la primera fase de las obras para renovar la imagen del nudo entre Lugones y La Fresneda

Los operarios trabajan en la limpieza de la zona y en las actuaciones previas al inicio de la colocación de estructuras

Vista de la rotonda donde se llevará a cabo la actuación, al fondo. Arriba, un tramo de la senda entre Lugones y La Fresneda.

Vista de la rotonda donde se llevará a cabo la actuación, al fondo. Arriba, un tramo de la senda entre Lugones y La Fresneda. / L. R.

Lucía Rodríguez

Lugones (Siero)

Tareas de limpieza y desbroce en el nudo entre Lugones y La Fresneda que acogerá la llamada "rotonda del mapamundi", es decir, el montaje que simulará un globo terráqueo y sus continentes sobre la glorieta que conecta la AS-381 (Lugones‑Porceyo) y la AS-17 (Avilés‑Riaño) en este punto de acceso del municipio de Siero. En estos días se han llevado a cabo desbroces y retirada de arbustos del área, que ha de quedar despejada antes del inicio de la colocación de las estructuras que conforman el diseño que irá en el interior de la rotonda.

El proyecto de la &quot;rotonda del mapamundi&quot;

El proyecto de la "rotonda del mapamundi" / A. S.

Ya hace una semana que la empresa adjudicataria comenzó con la instalación de la señalización vertical que anunciaban los trabajos advirtiendo a los vehículos de que deben reducir la velocidad y extremar las precauciones en el acceso a la glorieta debido a estrechamientos, delimitados con pintura amarila y vallas de hormigón que establecen un perímetro de seguridad desplazando los carriles con relación a su uso habitual.

Noticias relacionadas

El proyecto prevé cambiar la apariencia de ese punto de acceso al concejo, situando sobre el terreno esférico de la rotonda una reproducción del globo terráqueo y sus continentes. El importe de su actuación asciende a 598.775,54 euros y el plazo de ejecución será de cuatro meses. Sobre la rotonda también podrá leerse un lema en defensa del cuidado del medioambiente, que será "Save the planet".

TEMAS

  1. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  2. El Principado ya tiene fecha para reabrir al tráfico la conexión entre la Autovía Minera y la A-64 que lleva seis meses cerrada: las obras de emergencia tienen un coste de 451.000 euros
  3. Siero da la licencia de obra de mayor cuantía en lo que va de año, una inversión de 3,1 millones que CAPSA hará en Granda
  4. El corte de una conexión del enlace de Mudarri (Siero) entre la Autovía Minera y la A-64 obliga a los conductores a dar un rodeo de cinco kilómetros desde hace seis meses
  5. Siero exige a la Consejería de Educación medidas urgentes contra el frío que sufren los alumnos del colegio Hermanos Arregui: 'La calefacción funciona perfectamente
  6. La Fresneda denuncia que siguen sin tomarse medidas ante la saturación del colegio y reclama a Educación que actúe ya
  7. Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
  8. En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense

Desbrozan la "rotonda del mapamundi" en la primera fase de las obras para renovar la imagen del nudo entre Lugones y La Fresneda

Desbrozan la "rotonda del mapamundi" en la primera fase de las obras para renovar la imagen del nudo entre Lugones y La Fresneda

Concluye la obra de la segunda fase del saneamiento de Samartino, en Siero, que dará servicio a 150 vecinos

Concluye la obra de la segunda fase del saneamiento de Samartino, en Siero, que dará servicio a 150 vecinos

Colocada parte de la malla para evitar los desprendimientos en el puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64)

Colocada parte de la malla para evitar los desprendimientos en el puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64)

Gaiteros e hinchables para Comadres en la Pola: estas son las actividades del Ayuntamiento de Siero para este jueves

"Capi" enamora con su lección de amor a la vida en Lugones ante 400 escolares de centros educativos de Siero

La Pola enciende el horno de Comadres: "El secreto del bollo es poner la manteca después de fermentar la masa, a la que hay que dar 4 vueltas"

La Pola enciende el horno de Comadres: "El secreto del bollo es poner la manteca después de fermentar la masa, a la que hay que dar 4 vueltas"

Sopa de ajo

Siero trabajará de noche en el puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa en la zona de Granda y Bobes

Siero trabajará de noche en el puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa en la zona de Granda y Bobes
Tracking Pixel Contents