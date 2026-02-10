Desbrozan la "rotonda del mapamundi" en la primera fase de las obras para renovar la imagen del nudo entre Lugones y La Fresneda

Tareas de limpieza y desbroce en el nudo entre Lugones y La Fresneda que acogerá la llamada "rotonda del mapamundi", es decir, el montaje que simulará un globo terráqueo y sus continentes sobre la glorieta que conecta la AS-381 (Lugones‑Porceyo) y la AS-17 (Avilés‑Riaño) en este punto de acceso del municipio de Siero. En estos días se han llevado a cabo desbroces y retirada de arbustos del área, que ha de quedar despejada antes del inicio de la colocación de las estructuras que conforman el diseño que irá en el interior de la rotonda.

El proyecto de la "rotonda del mapamundi" / A. S.

Ya hace una semana que la empresa adjudicataria comenzó con la instalación de la señalización vertical que anunciaban los trabajos advirtiendo a los vehículos de que deben reducir la velocidad y extremar las precauciones en el acceso a la glorieta debido a estrechamientos, delimitados con pintura amarila y vallas de hormigón que establecen un perímetro de seguridad desplazando los carriles con relación a su uso habitual.

El proyecto prevé cambiar la apariencia de ese punto de acceso al concejo, situando sobre el terreno esférico de la rotonda una reproducción del globo terráqueo y sus continentes. El importe de su actuación asciende a 598.775,54 euros y el plazo de ejecución será de cuatro meses. Sobre la rotonda también podrá leerse un lema en defensa del cuidado del medioambiente, que será "Save the planet".