Frixuelos, picatostas y disfraces: el Carnaval también se celebra a lo grande en las pequeñas localidades de Siero

El próximo martes 17 de febrero se celebra Carnaval en gran parte de la región. En Siero, además de los desfiles que tendrán lugar en la Pola y Lugones, son muchas las localidades sierenses que han desarrollado diferentes propuestas. Algunas, incluso, tendrán lugar este mismo fin de semana. La más madrugadora será la parroquia de Tiñana, que celebrará la fiesta por todo lo grande este mismo viernes, 13 de febrero.

A partir de las seis de la tarde, en la Casa de San Antonio y como cada año, tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces, así como el concurso de frixuelos, tanto tradicionales como rellenos. La Sociedad de Festejos Nuestra Señora de la Visitación, organizadora del evento, advierte que "como jurado, contaremos con grandes profesionales de la repostería". Tras el desfile y la entrega de premios a los ganadores de ambos certámenes, todos los asistentes podrán disfrutar de una merienda a cargo del colectivo.

Frixuelos, picatostas y desfile de disfraces

No será hasta el sábado 21 cuando don Carnal llegará a la parroquia de Hevia. La celebración tendrá lugar en las antiguas escuelas, a partir de las 18.30 horas, y habrá concurso de disfraces, así como una gran chocolatada. Desde la asociación vecinal indican que "todo aquel que venga disfrazado tendrá derecho a una consumición gratuita".

Unos días más tarde, el 28 de febrero, será el turno de Muñó. Su fiesta tendrá lugar en las escuelas, donde contarán con un servicio de barra que ofrecerá a los asistentes postres típicos de esta festividad, como frixuelos y picatostas. Será a partir de las ocho de la tarde.

Mientras, en otras localidades de mayor tamaño, como La Fresneda, también los vecinos organizan sus propias propuestas, además de las municipales. El sábado 14 de febrero, y coincidiendo con San Valentín, La Fresneda celebrará el Antroxu, que ha recuperado después de que el año pasado se suspendiera por motivos organizativos.

La Asociación de Vecinos ha organizado una fiesta con DJ, un desfile de disfraces y un concurso de frixuelos y casadiellas que contará con un jurado profesional, aún por desvelar. El evento tendrá lugar en la Plaza Mayor de la zona residencial y su entorno y dará comienzo a partir de las 12.30 horas.