Gaiteros e hinchables para Comadres en la Pola: estas son las actividades del Ayuntamiento de Siero para este jueves

La fiesta de Les Comadres, este jueves, 12 de febrero, se celebra con grupos de amigos y familia que se juntan para una gran merienda en la que bollos preñaos y tortillas salonas son protagonistas en la mesa. Es una fiesta popular, pero el Ayuntamiento aporta su granito de arena con una serie de actividades para animar la jornada. Así, a primera hora del día, a la alborada, una pareja de gaiteros recorrerá las calles de la localidad anunciando el festejo". Más tarde, alrededor de las 13.00 horas, habrá también más música tradicional por las calles.

Además, la plaza cubierta se centrará en la oferta de ocio infantil. "Albergará, por tramos de edad, un total de cuatro hinchables para que los más pequeños también puedan disfrutar de la fiesta", avanzaron este martes las concejalas Ana Nosti y Patricia Antuña, que presentaron la programación municipal. Las atracciones estarán abiertas al público el jueves de 17.00 a 20.00 horas, y el viernes, día no lectivo, de 12.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas. "Es una actividad totalmente gratuita", destacaron.

Por último, ambas ediles animaron a los vecinos a "celebrar la fiesta, como se ha hecho siempre, preparando la masa para cocinar los bollos de Comadres y disfrutando de amigos y familia".

Les Comadres es una de las tres grandes fiestas locales de Pola de Siero, junto a El Carmín y Güevos Pintos. La celebración de este jueves se desarrolla por iniciativa popular, pues se trata de las quedadas de grupos y familias, normalmente en establecimientos de la capital sierense para merendar en compañía con elaboraciones típicas de la fecha regadas con sidra y el buen ambiente que se crea en torno a la cita.

Este año los establecimientos hosteleros de la Pola tienen prácticamente ya lleno total de reservas para hacerse con una o varias mesas en las que disfrutar con amistades o familiares de una fiesta que en algunos locales se acompaña de cantares y música tradicionales.

Noticias relacionadas

La Pola afronta su segunda cita de Comadres sin Sociedad de Festejos que se encargue de la organización de la primera gran celebración local del calendario anual, aunque las ganas de conmemorarla siguen intactas y "la fiesta será como siempre", pronostican los establecimientos hosteleros de la capital sierense, pues se trata de una celebración "que sale de la gente".