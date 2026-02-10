La Pola enciende el horno de Comadres: "El secreto de un buen bollo es la manteca después de fermentar la masa y darle 4 vueltas"

Hay bollos de Comadres en la Pola para todos los gustos pero hay algo que lo distingue y hace único en su sabor y en el crujiente bocado que ofrece. El secreto, qué duda cabe, está en la masa. Y la clave es, según contó este lunes Mari Feli Pajares en el local de la Asociación de Amas de Casa “Virgen del Carmen”, el momento de incluir la manteca a la mezcla, ya que debe ponerse justo después de que haya fermentado. Tampoco olvidó esta mujer dar con otra de las singularidades de esta elaboración tradicional: que hay que darle cuatro vueltas en el amasado.

La capital sierense celebra este jueves Les Comadres, una de sus fiestas locales más destacadas. Y esta cita de las amas de casa es uno de los eventos previos que cada año se celebra para ir abriendo boca y calentar el ambiente de la conmemoración, protagonizada por las reuniones de vecinos y grupos de amigos en torno a una merienda en la que los bollos preñaos son la estrella indiscutible.

“Primero hago la masa con harina, agua, sal, levadura de panadería, nata, huevos, aceite de girasol y vinagre de vino blanco, lo junto, hago el volcán para ir amasando y lo dejo fermentar por lo menos media hora o hasta cuarenta minutos”, explicó Pajares al público asistente, que acudió con libreta y bolígrafo en ristre para no perder nota. "Después, el secreto: la manteca se pone siempre después de fermentar la masa", insistió.

Antes de incluir la manteca, Pajares siempre verifica que la masa esté en el punto perfecto y para esto también hay truco. Según contó, está lista para su remate final “cuando metes el dedo y sube rápido, aunque también hay otra manera de saberlo, yo meto una bolina de la masa en agua templada y cuando flota es que ya está”.

En cuanto a las cantidades, Pajares va siempre a ojo aunque estimó que con medio kilo de harina salen seis bollos. “También se puede estirar si se hacen más pequeños y salen unos cuantos más”, comentó. Con la mezcla preparada llega el momento de amasar.

Es en este paso cuando la receta del bollo de Comadres se topa con el otro secreto de uno que se diga auténtico, darle cuatro vueltas en el siguiente orden: “Primero abajo, arriba, a la derecha y a la izquierda; en la segunda vuelta se empieza por arriba, sigues por abajo e izquierda y derecha. La tercera vuelta es derecha, izquierda, arriba y abajo, y la última al revés, izquierda, derecha, arriba y abajo”.

La masa está lista y solo le falta ya incluir el relleno que ha de ser “con chorizos buenos”. Además, Pajares detalló que es muy importante que el bollo de Comadres “quede bien cerradín para que no se salga nada, si es muy grande el chorizo se puede cortar”, recomendó. Una vez que los bollos están preparados, se introducen en el horno precalentado a 180 grados centrígrados durante unos cuarenta minutos: "Hay que vigilar para que no se queme", puntualizó, "porque depende del horno".

Tortilla salona y casadiellas de nuez

El bollo de Comadres no es la única elaboración de esta tradicional fiesta que se celebra cada jueves antes del miércoles de ceniza. Además, en la Pola también se come tortilla salona en estas fechas. Una receta que explicó Tini Sánchez ante el público. “Se come de toda la vida y, aunque no es la época, en este tiempo en la Pola se vende mucha sardina fresca, en la pescadería tenían más de ocho cajas”, dijo.

Lo primero para degustar esta deliciosa receta de Comadres es picar fino cuatro cebollas de tamaño normal que se dejan al menos dos horas sofriendo en aceite de oliva “con un poco de pimiento verde”. En otra sartén marca seis sardinas “para que no queden duras” y luego se limpian los ejemplares. “Lleva un poco de tiempo, pero merece la pena”, asegura. Una vez listo el pescado hay que ponerlo junto a la cebolla y dejarlo otra media hora al fuego “para que suelte todo el sabor”.

Bate seis huevos a los que quita siempre la galladura y ya solo queda mezclar y hacer la tortilla. El resultado es siempre sabroso. “Estaba exquisita”, señaló Cruz Suárez, una de las asistentes. También hizo las delicias de Victoria Casielles, quien comentó que la tortilla de Sánchez “está mejor que la que hacemos en casa”.

Un momento de la elaboración ante la atenta mirada del público. / Sara Arias

También hubo clase magistral de postre con la presidenta de la entidad, Pilar Domímguez, quien mostró cómo elaborar casadiellas rellenas de nuez. “La masa de hojaldre se puede comprar pero debe llevar mantequilla, luego las nueces, ahora son viajeras, deben de ser americanas y cuando la pones en la masa y la cierras es mentira, se escapa”, comentó con gracia.

Las asistentes al taller no perdieron detalle de las tres elaboraciones y hubo preguntas ante las dudas que iban surgiendo. Con libreta y boli en mano apuntaron todos los ingredientes y pasos en las preparaciones para repetir en casa con la intención de que salga todo tan bueno como a las cocineras del día. “Es la primera vez que vengo para mejorar la receta, ver cómo lo hacen ellas y a ver si me falta algo", señaló Vanesa Montes.

Conservación de un patrimonio cultural

También acudió a la cita de las Amas de Casa de la Pola la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y la edil de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, quienes siguieron con atención los pasos de cada receta en una animada y divertida tarde entre mujeres en la Pola. Las ediles destacaron que se trata de uno de los elementos gastronómicos más representativos de la festividad.

Bandea de bollos elaborados en el taller. / Sara Arias

En ese sentido, alabaron el trabajo de la asociación "en la conservación del patrimonio cultural y en la dinamización de la vida social del concejo, así como la importancia de mantener vivas celebraciones populares como Les Comadres". Asimismo recordaron que la iniciativa se enmarca dentro del programa de actividades que la asociación desarrolla para preservar las tradiciones locales y fomentar la participación social.

Sin duda, lo mejor quedó para el final, cuando los bollos recién horneados fueron degustados por los presentes con alabanzas a la cocinera. También la tortilla salona y las casadiellas se llevaron los aplausos del público, dando un pequeño bocado a las recetas más tradicionales de esta época, aquellas que hay que aprender de las que saben para que la tradición no falle al dar cuenta del bollo de Comadres este jueves.