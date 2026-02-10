Dos restaurantes de Siero, en la final del concurso para lograr el premio al mejor plato de callos de España

Dos restaurantes de Siero han llegado a la final del concurso para lograr el título de "Los mejores callos de España”. Se trata de Casa Farpón, en Argüelles, y de Comidas Naón, en Viella. Los locales sierenses forman parte de la lista de 21 seleccionados entre una relación de más de 60 establecimientos de toda España que compiten en el Concurso Nacional de Callos “La Callada por Respuesta”, cuya gran final se celebrará el lunes 2 de marzo en el concejo de Lena.

Los 21 establecimientos preseleccionados en esta primera tanda de finalistas son, además de los dos citados, Arraigo (Posada de Llanera), Bar Tiblos (Somiedo), Bar Villanueva (Moreda de Aller), Casa Avelino (Burgos), Casa Morán (Collanzo, Aller), Casa Paulino (Madrid), Cubia (Oviedo), El Chigre 2.0 (Gijón), El Fartuquín (Oviedo), El Gallo (Nívar, Granada), El Pintu (Pola de Laviana), Juan Carlos Ferrando (Logroño), La Barra de la Tasquería (Madrid), La Casona de la Montaña (Oviedo), La Consistorial (Mieres), La Madreña (Madrid), La Rabiosa (Alcázar de San Juan), La Tonada (Madrid) y Macorina (Cazorla, Jaén).

Difícil tarea del jurado de la gran final

El concurso está organizado por el Ayuntamiento de Lena y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, y cuenta con el patrocinio de la empresa cárnica asturiana Trasacar y Caja Rural de Asturias.

"El gran nivel de las elaboraciones presentadas dejan entrever la difícil tarea que tendrá el jurado de la gran final, que estará compuesto por prestigiosos cocineros de la región y críticos gastronómicos, que serán los encargados de probar y valorar todas las propuestas que se presenten a concurso, con el objetivo de establecer la clasificación final y elegir al ganador, además de al segundo y tercer clasificado", destacan los responsables del certamen.