El desdoblamiento de la vía del tren hasta la Pola cumple un año en licitación y los usuarios explotan: "Esto es una vergüenza, se da prioridad a otros territorios"

El contrato para duplicar la vía de la antigua Feve entre la Pola y La Carrera cumple un año en licitación. Las asociaciones de usuarios claman contra la demora administrativa que acumula el proyecto y exigen al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que adjudique cuanto antes los trabajos, presupuestados en 23,5 millones de euros. Se trata de un tramo de 1,9 kilómetros de longitud y el único que queda en vía única desde la capital sierense a Oviedo, de ahí su especial relevancia.

"El plan de mejora de las cercanías ferroviarias de Asturias no se está ejecutando con la celeridad debida, las inversiones se están demorando por motivos políticos de atender y dar prioridad a otros territorios", subraya Carlos García, portavoz de "Asturias al tren", colectivo que considera "muy importante" completar la doble vía entre la Pola y Oviedo para "asegurar la fiabilidad y la puntualidad" del servicio. La asociación de usuarios afea al gobierno regional su "sumisión" ante Transportes. "Aquí vale mirar para otro lado y eso es un poco lo penoso, que el consejero Alejandro Calvo, un optimista compulsivo, no es nada crítico con el ministro Oscar Puente ni con el Adif", lamenta García.

La valoración es muy similar desde la Asociación para el Fomento del Ferrocarril Convencional y la Asociación de Usuarios de Renfe-Feve España. Estos colectivos también llaman la atención sobre el hecho de que la actuación ni siquiera haya sido adjudicada un año después de la licitación, pese a que en el proyecto no se ha incluido la erradicación de la denominada curva de La Bombilla de la entrada de la Pola. Es más, en su momento, estas asociaciones hicieron llegar tanto al Ayuntamiento de Siero como al Ministerio de Transportes y al Adif una propuesta concreta para La Bombilla que no fue tenida en cuenta. "Aquí nadie contesta, ni se hace abolutamente nada", lamentan sus portavoces.

Tras lanzar la licitación en febrero, la mesa de contratación del proyecto de duplicación ya abrió el pasado mayo las nueve ofertas presentadas por las empresas, muchas de ellas uniones temporales. Pese los nueve meses transcurridos desde entonces, aún no se ha procedido a adjudicar la actuación, por lo que los expertos calculan que la entrada en servicio del desdoblamiento se hará efectiva, en el mejor de los casos, a lo largo de 2028.

El desdoblamiento ferroviario parte de las inmediaciones de La Carrera, donde está previsto un desplazamiento del actual trazado para la mejora del radio de la curva en la que se ubica el apeadero de la localidad, que pasará a tener cuatrocientos metros y andenes en ambas márgenes del tendido. Tendrán cien metros de longitud por tres de ancho y, para su conexión, se aprovechará el paso inferior existente.

A partir del apeadero, la nueva discurrirá por la margen derecha del trazado actual. La erradicación de la curva de La Bombilla no se incluye en la actuación, pese a que el interés del Ayuntamiento de Siero de modificar el tendido en esa zona fue lo que impidió hace dos décadas que la llegada de la doble vía a La Carrera ya tuviera continuidad hacia la Pola.