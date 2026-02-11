El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero tendrá una tienda de segunda mano, cafetería y espacios para actividades educativas

El consorcio Cogersa impulsa el proyecto para su gran "Centro de preparación para la reutilización de residuos" en Siero, en concreto en el área empresarial de Perográn, en Granda. La iniciativa prevé rehabilitar el edificio que fue sede de un equipamiento del antiguo Banco Herrero para convertirlo en un complejo de carácter autonómico que centralizará operaciones de recuperación de materiales u objetos que puedan ser comercializables para darles una segunda vida. De hecho, el equipamiento, una vez en funcionamiento, incorporará una tienda de productos de segunda mano abierta al público, cafetería y espacios polivalentes para eventos y actividades. Pero no se contempla solo esta función, sino que está previsto que cumpla también con una de carácter educativo y didáctico.

El documento sobre el proyecto, que acaba de salir a exposición pública dentro del proceso de evaluación ambiental al que está sometido, explica que la instalación prevista "constituye una iniciativa estratégica de carácter supramunicipal, que responde a los desafíos actuales en materia de gestión sostenible de residuos y transición hacia un modelo de economía circular en el Principado". Destaca que el plan se articula con el objetivo de aprovechar los recursos localizados en los flujos de residuos municipales "mediante el desarrollo de actividades especializadas de preparación para la reutilización". Se trabajará, fundamentalmente con textiles y calzado, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y elementos de mobiliario, enseres domésticos, material deportivo y de ocio, juguetes, libros y material educativo, así como objetos decorativos y de hogar.

Las instalaciones incorporarán espacios para la recepción selectiva, clasificación especializada por tipos, evaluación del estado de conservación, reparación y acondicionamiento en talleres especializados, almacenamiento ordenado de productos preparados, y comercialización a través de canales de venta directa.

Formación y sensibilización

Los ámbitos dedicados a la formación y actividades educativas tendrán también un lugar destacado en el futuro equipamiento, pues se pretende que este sea un espacio de referencia para la promoción de hábitos de consumo responsable y concienciación ciudadana sobre las ventajas ambientales, sociales y económicas de la reutilización.

"La dimensión educativa y de sensibilización ambiental constituye un elemento diferenciador de la instalación, mediante la incorporación de espacios dedicados a la formación técnica en reparación, talleres de autoreparación para usuarios, aulas de educación ambiental, salas de exposiciones permanentes y temporales, y áreas de demostración de procesos", refiere el proyecto.

La infraestructura se creará a través de la rehabilitación integral y equipamiento especializado del edificio que en su día albergó el antiguo Centro de Cálculo del Banco Herrero, de singular valor arquitectónico, aunque hoy en día totalmente saqueado y destrozado por acciones vandálicas y el abandono durante años, hasta que fue adquirido para este proyecto que volverá a darle vida.

Antiguo centro del Banco Herrero, totalmente desvalijado. / P. T.

Está ubicado en una parcela de 13.387 metros cuadrados y el proyecto del consorcio Cogersa aprovechará las características estructurales y volumétricas del edificio original, que se organiza en tres plantas. Una vez en marcha la iniciativa, será centro de "recepción, clasificación, reparación, almacenamiento y comercialización de productos reutilizables, consolidando la instalación como infraestructura operativa especializada en operaciones de valorización de residuos municipales y asimilables".

Organización en tres plantas

Según figura en el proyecto, el edificio se organiza en tres plantas (semisótano, planta baja y planta primera), "con unas circulaciones verticales y horizontales que garantizan el desarrollo eficiente de las distintas actividades relacionadas con la recepción, reparación, comercialización y sensibilización alrededor de los objetos reutilizables". Así, se aprovechará su estructura para establecer en su interior 8 áreas claramente diferenciadas: recepción de materiales e información; clasificación y almacenamiento de objetos para la reparación y la reutilización; talleres de preparación; almacenes de objetos; espacio comercial y de auto reparación; área de sensibilización, divulgación y formación; ámbito de administración y espacios colaborativos, y por último, servicios generales.

Por plantas, en la semisótano se ubicará el área de clasificación, almacenes y servicios generales; en la baja el vestíbulo, los espacios de comercialización y los talleres de reutilización y auto-reparación; y en la planta primera la administración y el espacio de sensibilización, divulgación y formación.

Los talleres para reparación y reutilización de la planta baja serán diez: de carpintería, tapicería, limpieza textil, reparación de electrodomésticos, reparación de equipos de imagen, sonido e informática, material deportivo, juegos y libros, objetos del hogar y decoración, y pintura.

Los espacios, añade el documento sobre el proyecto, estarán diseñados para que se puedan ver los talleres en acción, "fomentando la educación y concienciación en la reutilización sin interferir con la actividad de los mismos".