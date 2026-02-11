IU recurre el acuerdo plenario que puso en marcha la externalización del agua en Siero: "No se acredita que sea la opción más eficiente"

Izquierda Unida (IU) de Siero pasa de las palabras a los hechos en su lucha contra la externalización del servicio público de abastecimiento de agua y alcantarillado en el concejo. La coalición ha presentado un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo plenario mediante el que se puso en marcha este proceso, solicitando su anulación y la suspensión inmediata de su ejecución. El recurso, firmado por la portavoz municipal, Tere Álvarez, alude a "defectos relevantes de procedimiento, una motivación insuficiente del acuerdo y la falta de una justificación técnica y jurídica rigurosa del modelo de gestión elegido para un servicio público esencial". "La decisión adoptada por el gobierno municipal no acredita de forma objetiva que la gestión indirecta mediante concesión sea la opción más eficiente y sostenible, tal y como exige la legislación de régimen local”, detalla la edil de IU.

Para la coalición, "la memoria utilizada para justificar el cambio de modelo no compara escenarios equivalentes, se apoya en supuestos teóricos no contrastados y no analiza de manera suficiente alternativas de gestión pública reforzada, pese a que el Ayuntamiento dispone de capacidad económica y organizativa para acometer las inversiones necesarias desde lo público". "No se puede justificar una decisión de este calado apoyándose en modelos teóricos que no se corresponden con la realidad del servicio ni valoran adecuadamente otras opciones de gestión pública que permitirían mantener el control democrático directo", sostiene Tere Álvarez.

"El recurso presentado cuestiona, entre otros extremos, la omisión de trámites legalmente exigibles, la insuficiente motivación del acuerdo, la ausencia de una evaluación completa del interés general y la falta de garantías efectivas de control público sobre un servicio esencial", destaca IU. Además, la formación advierte de que "la calificación del contrato como concesión plantea dudas jurídicas relevantes en relación con la efectiva transferencia del riesgo operacional exigida por la normativa de contratación pública".

"Por coherencia con nuestro voto en contra en el Pleno, hemos recurrido formalmente el acuerdo por las vías administrativas que corresponden y hemos solicitado la suspensión de su ejecución, para evitar que se consoliden decisiones de difícil reversión", explica Álvarez. Izquierda Unida sostiene que el Ayuntamiento "puede reforzar la gestión pública del agua, mejorar la red y garantizar un servicio eficiente y sostenible sin renunciar al control público ni a la transparencia". "Defender la gestión pública del agua implica actuar con responsabilidad institucional y utilizar las herramientas jurídicas que la ley pone a disposición de los cargos públicos", concluye la portavoz municipal de la coalición.