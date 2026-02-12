Antroxu con sidros en el colegio público El Cotayo de Siero, que tuvo un día de fiesta con disfraces y representación de una comedia
A los actos acudieron familiares y toda la comunidad educativa disfrutó de un día de celebración que puso el enfásis en el conocimiento de las tradiciones
P. T.
Pola de Siero
La celebración del Antroxu en el colegio público El Cotayo fue este año especial, con la visita de dos sidros y la representación de una comedia a cargo del alumnado de sexto curso.
A los actos acudieron familiares y toda la comunidad educativa disfrutó de un día de celebración que puso también el enfásis en el conocimiento de las tradiciones como la de las mazcaraes de Siero.
En representación del Ayuntamiento acudieron los concejales Raimundo Díaz y Alejandro Villa.
