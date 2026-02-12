Egipcios, trogloditas y caballeros medievales se pasean por La Fresneda: así fue el carnaval escolar de la urbanización sierense

Los cerca de 450 alumnos del colegio público La Fresneda (Siero) recorrieron este jueves las calles de la urbanización en su ya tradicional desfile de carnaval. En esta ocasión, el alumnado, acompañado por el personal docente y ante la atenta y orgullosa mirada de padres y abuelos, realizó un recorrido por la historia, basándose en el proyecto educativo anual que se lleva a cabo este curso en el centro.

La Fresneda viaja por la historia / L. R.

Así, desde los egipcios de Educación Infantil, hasta los cavernícolas, caballeros medievales, romanos y grandes conquistadores, representados por los escolares de Primaria, recorrieron la calle principal de la urbanización para finalizar en la Plaza Mayor. Durante todo el trayecto, el desfile estuvo amenizado por segundo año consecutivo por la charanga El Alboroto de Villabona (Llanera). El desfile finalizó en el patio del colegio, donde los alumnos pudieron disfrutar de una chocolatada.

El pasacalles fue el punto final de una celebración que se ha extendido en el colegio toda la semana. Las maestras encargadas de coordinar la actividad animan cada año a los escolares a acudir al colegio siguiendo diversas consignas y atendiendo a las propuestas de "La patarrona", una divertida brujita de cinco patas que ordena lo que los niños del colegio tienen que llevar puesto cada día de la semana previa al carnaval.