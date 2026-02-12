Egipcios, trogloditas y caballeros medievales se pasean por La Fresneda: así fue el carnaval escolar de la urbanización sierense
Los cerca de 450 alumnos del colegio, acompañados por el personal docente, recorrieron las calles acompañados por la charanga El Alboroto
Lucía Rodríguez
Los cerca de 450 alumnos del colegio público La Fresneda (Siero) recorrieron este jueves las calles de la urbanización en su ya tradicional desfile de carnaval. En esta ocasión, el alumnado, acompañado por el personal docente y ante la atenta y orgullosa mirada de padres y abuelos, realizó un recorrido por la historia, basándose en el proyecto educativo anual que se lleva a cabo este curso en el centro.
Así, desde los egipcios de Educación Infantil, hasta los cavernícolas, caballeros medievales, romanos y grandes conquistadores, representados por los escolares de Primaria, recorrieron la calle principal de la urbanización para finalizar en la Plaza Mayor. Durante todo el trayecto, el desfile estuvo amenizado por segundo año consecutivo por la charanga El Alboroto de Villabona (Llanera). El desfile finalizó en el patio del colegio, donde los alumnos pudieron disfrutar de una chocolatada.
El pasacalles fue el punto final de una celebración que se ha extendido en el colegio toda la semana. Las maestras encargadas de coordinar la actividad animan cada año a los escolares a acudir al colegio siguiendo diversas consignas y atendiendo a las propuestas de "La patarrona", una divertida brujita de cinco patas que ordena lo que los niños del colegio tienen que llevar puesto cada día de la semana previa al carnaval.
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- El Principado ya tiene fecha para reabrir al tráfico la conexión entre la Autovía Minera y la A-64 que lleva seis meses cerrada: las obras de emergencia tienen un coste de 451.000 euros
- Dos restaurantes de Siero, en la final del concurso para lograr el premio al mejor plato de callos de España
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- Siero da la licencia de obra de mayor cuantía en lo que va de año, una inversión de 3,1 millones que CAPSA hará en Granda
- El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero tendrá una tienda de segunda mano, cafetería y espacios para actividades educativas
- La Pola enciende el horno de Comadres: 'El secreto del bollo es poner la manteca después de fermentar la masa, a la que hay que dar 4 vueltas
- La Fresneda denuncia que siguen sin tomarse medidas ante la saturación del colegio y reclama a Educación que actúe ya