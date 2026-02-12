El fuerte viento de la borrasca Nils se deja notar en Siero: árboles caídos, cortes de caminos y desperfectos en colegios

El fuerte viento que acompaña a la borrasca Nils se ha dejado notar en Siero. Durante la madrugada y la mañana de este jueves se registraron quince avisos por caída de ramaje o árboles en varias zonas del concejo. En algunos casos, las cañas o los troncos cortaron el paso de caminos. También se produjeron incidencias en centros educativos, aunque sin problemas de acceso a los mismos ni con incidencias en su normal funcionamiento. En concreto, sufrieron problemas menores los colegios Xentiquina de Lieres, Los Campones de El Berrón, El Carbayu de Lugones y el recinto de los colegios públicos Celestino Montoto y Maestros Arregui de la Pola.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, destacó "la rápida actuación de los servicios municipales, organizando el trabajo en función de las prioridades y de la gravedad de la incidencia en cuanto al tráfico que soportan los caminos cortados". "Seguiremos trabajando los próximos días en la retirando los restos", avanzó Rodríguez, que también celebró que no se produjesen daños personales.