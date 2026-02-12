El fuerte viento de la borrasca Nils se deja notar en Siero: árboles caídos, cortes de caminos y desperfectos en colegios
El teniente de alcalde, Javier Rodríguez, ensalza la rápida reacción de los servicios municipales y celebra que no se registrasen daños personales
J. A. O.
El fuerte viento que acompaña a la borrasca Nils se ha dejado notar en Siero. Durante la madrugada y la mañana de este jueves se registraron quince avisos por caída de ramaje o árboles en varias zonas del concejo. En algunos casos, las cañas o los troncos cortaron el paso de caminos. También se produjeron incidencias en centros educativos, aunque sin problemas de acceso a los mismos ni con incidencias en su normal funcionamiento. En concreto, sufrieron problemas menores los colegios Xentiquina de Lieres, Los Campones de El Berrón, El Carbayu de Lugones y el recinto de los colegios públicos Celestino Montoto y Maestros Arregui de la Pola.
El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, destacó "la rápida actuación de los servicios municipales, organizando el trabajo en función de las prioridades y de la gravedad de la incidencia en cuanto al tráfico que soportan los caminos cortados". "Seguiremos trabajando los próximos días en la retirando los restos", avanzó Rodríguez, que también celebró que no se produjesen daños personales.
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- El Principado ya tiene fecha para reabrir al tráfico la conexión entre la Autovía Minera y la A-64 que lleva seis meses cerrada: las obras de emergencia tienen un coste de 451.000 euros
- Dos restaurantes de Siero, en la final del concurso para lograr el premio al mejor plato de callos de España
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- Siero da la licencia de obra de mayor cuantía en lo que va de año, una inversión de 3,1 millones que CAPSA hará en Granda
- El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero tendrá una tienda de segunda mano, cafetería y espacios para actividades educativas
- La Pola enciende el horno de Comadres: 'El secreto del bollo es poner la manteca después de fermentar la masa, a la que hay que dar 4 vueltas
- La Fresneda denuncia que siguen sin tomarse medidas ante la saturación del colegio y reclama a Educación que actúe ya