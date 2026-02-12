La Casa de Cultura de la Pola estrena la exposición "Sidra: poemario ilustrado"
La muestra, abierta hasta el 16 de marzo, recoge la obra de diecisiete poetas y quince artistas grabadores
J. A. O.
La Casa de Cultura de la Pola acoge desde este jueves la exposición "Sidra: poemario ilustrado". La muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 16 de marzo, une poesía y artes plásticas en torno a la cultura sidrera asturiana, tomando como inspiración los valores de esta bebida y su presencia en el imaginario popular. El proyecto cuenta con la participación de diecisiete poetas y quince artistas grabadores, con el objetivo de subrayar el potencial de la sidra como símbolo de identidad y creación.
La muestra puede visitarse de forma gratuita en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados de 11:00 a 13:00 horas. El 16 de marzo, coincidiendo con la clausura, se llevará a cabo una demostración de la técnica de impresión gráfica, acompañada de una explicación sobre su importancia y su trascendencia en el desarrollo cultural e histórico de la humanidad.
La edil de Cultura, Amparo Cienfuegos, explicó que "proyectos como este muestran cómo la cultura puede reflejar nuestras tradiciones y reforzar nuestra identidad". Al tiempo, animó a los visitantes a "disfrutar de la muestra y a descubrir nuevas formas de acercarse a la cultura sidrera".
