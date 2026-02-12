Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Casa de Cultura de la Pola estrena la exposición "Sidra: poemario ilustrado"

La muestra, abierta hasta el 16 de marzo, recoge la obra de diecisiete poetas y quince artistas grabadores

Aurora Cienfuegos con Fermín Santos, comisario de la exposición.

J. A. O.

Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge desde este jueves la exposición "Sidra: poemario ilustrado". La muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 16 de marzo, une poesía y artes plásticas en torno a la cultura sidrera asturiana, tomando como inspiración los valores de esta bebida y su presencia en el imaginario popular. El proyecto cuenta con la participación de diecisiete poetas y quince artistas grabadores, con el objetivo de subrayar el potencial de la sidra como símbolo de identidad y creación.

La muestra puede visitarse de forma gratuita en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados de 11:00 a 13:00 horas. El 16 de marzo, coincidiendo con la clausura, se llevará a cabo una demostración de la técnica de impresión gráfica, acompañada de una explicación sobre su importancia y su trascendencia en el desarrollo cultural e histórico de la humanidad.

La edil de Cultura, Amparo Cienfuegos, explicó que "proyectos como este muestran cómo la cultura puede reflejar nuestras tradiciones y reforzar nuestra identidad". Al tiempo, animó a los visitantes a "disfrutar de la muestra y a descubrir nuevas formas de acercarse a la cultura sidrera".

TEMAS

